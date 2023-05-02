"Миротворча місія" Ватикану в Україні: з'явилася реакція Кремля

Папа Римський повідомив про свою причетність до "секретної миротворчої місії" та заявив, що, на його думку, мир завжди досягається "відкриттям каналів".

У Російській Федерації не мають інформації про "секретну миротворчу місію" Ватикану з врегулювання війни в Україні. Про це пише видання CNN з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова від 2 травня.

"Ні. Ми нічого про це не знаємо", — цитують журналісти Пєскова.

"Миротворча місія" Ватикану: що про неї відомо

У понеділок, 1 травня, видання Reuters повідомило, що папа Римський Франциск має відношення до "секретної миротворчої місії", спрямованої на завершення війни між Росією та Україною.

За словами глави римо-католицької церкви, світ завжди досягається "відкриттям каналів". Франциск також заявив, що вже обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та митрополитом РПЦ Іларіоном під час візиту до Будапешта.

"Зараз йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли її буде оприлюднено, я розкрию її", — повідомив папа Римський.

При цьому в Києві заявили, що нічого не знають про "миротворчу місію", яку згадує римський понтифік.

Український чиновник, наближений до Офісу президента, сказав представникам ЗМІ, що Володимир Зеленський не давав дозволу ні на які подібні обговорення від імені України.

"Якщо переговори й ведуться, то без нашого відома та нашого благословення", — сказав чиновник.

Своєю чергою, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила під час брифінгу 1 травня, що Вашингтон проінформований про спроби Ватикану сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.

"Нам відомо. У нас коментарів із цього приводу немає", — сказала Жан-П'єр.

Нагадаємо, що 30 квітня папа Римський Франциск повідомив про своє бажання провести зустріч із патріархом Російської православної церкви Кирилом. Зустріч Франциска з Кирилом в Єрусалимі була запланована на літо 2022 року, проте вона не відбулася через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Раніше, 12 квітня, Франциск закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти за допомогою розуму, а не смертоносної зброї. У своїй промові папа послав листа енцикліки Папи Івана XXIII, який був написаний під час холодної війни.