"Мені хотілося померти": Дар'я Трепова поділилася новими подробицями вбивства Татарського

Підозрювана зараз перебуває у камері СІЗО Лефортово, де не найкращі умови утримання. Дар'я згадує, що перші 10 днів вона провела на самоті і це було нестерпно.

Обвинувачена у вбивстві військового кореспондента Владлена Татарського Дар'я Трепова дала перше інтерв'ю після інциденту, де поділилася деякими подробицями. Про це повідомляють росЗМІ 3 травня.

Дівчина зазначила, що шкодує про те, що сталося, і молиться за здоров'я постраждалих. У майбутньому вона планує організувати збiр коштів на допомогу жертвам трагедії. Вона розуміє, що ці заяви можуть прозвучати трохи цинічно, тому додала, що "залишилася живою, судячи з усього, суто випадково".

Відразу після вибуху вона зателефонувала своїй мамі і почала вибачатися.

"Я була в шоці і мені було страшенно соромно. У Слідкомі оперативники говорили, що вона кричала, що вб'є мене, коли її вели на допит. Від цього мені теж хотілося померти. Щоразу прокручую всі події в голові. І я все думаю Як так вийшло, що я не помітила меча в своїх руках Чому легко повірила, що в посилці, яку мене попросили передати, немає нічого небезпечного. Самі розумієте, як цим скористалися", — каже Дар'я Трепова.

Наразі дівчина перебуває у СІЗО Лефортово і за весь час жодного разу не бачилася зі своїм адвокатом. Лише працівники Слідчого комітету кілька разів відвідували її.

Перші 10 днів, як згадує Дар'я Трепова, вона пробула в камері сама і це було нестерпно. Вона не мала ні книг, ні цигарок — нічого.

"У камері холодно. Я ховалася пiд курткою і дивилася в стіну. Зараз до мене підселили дiвчину, воно тут три роки. І я багато дивлюся канал "Карусель". На інших є ризик побачити кадри самі розумієте звідки. Сумно, що я більше не зможу лежати вдома та дивитися мультики із сестрою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга загинув російський Владлен Татарський та ще 6 людей було поранено. У закладі проходив захід на тему "Є така професія воєнкор".

3 квітня у Слідчому комітеті РФ заявили про затримання Дарії Трепової. За словами очевидців, дівчина передала Татарському коробку зі скульптурою, в яку було закладено вибухівку.

Вже наступного дня Дар'ю Трепову звинуватили у скоєнні теракту у складі організованої групи, а також у незаконному зберіганні вибухових пристроїв.