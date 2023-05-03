Кораблі ВМФ РФ перебували поблизу "Північних потоків" напередодні вибухів, – розслідування

Судно "Сибиряков" Балтійського флоту РФ, яке займається проведенням підводних операцій, перебувало у районі розташування "Північних потоків" напередодні вибухів.

Російські військові кораблі щонайменше тричі наближалися до району газопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", де відбулися вибухи у вересні 2022 року. Про це йдеться у розслідуванні фахівців данської DR, норвезької NRK, фінської Yle та шведської SVT.

Журналісти дізналися, що кораблі РФ були двічі у червні 2022 року, а також у вересні — за тиждень до вибухів, що сталися після них. Судна намагалися пересуватися у цій локації непомітно, оскільки були вимкнені пристроями стеження. Все ж журналістам скандинавських держав вдалося встановити їхнє місцеперебування завдяки радіозв'язку та супутникових фото у ці періоди.

Журналісти під час розслідування встановили, що 6 червня минулого року російське військово-морське судно, назву якого не встановили, вирушило з Калінінградської військово-морської бази. Корабель кілька годин поблизу або навіть на ділянці, де на морському дні на глибині близько 80 метрів проходять газопроводи Північний потік 1 та Північний потік 2".

У цей район вже 14 червня прибуло 86-метрове дослідницьке судно Балтійського флоту "Сибиряков". Поблизу трубопроводів корабель залишався до 15 червня. Воно йшло періодично на низькій швидкості. У розмові з журналістами фахівці пояснили їм, що судно займається проведенням підводних операцій.

Одночасно з "Сибиряковим" зафіксували ще одне судно, яке було цій локації, вранці 15 червня. Екіпаж корабля перебував поблизу "Північних потоків" із вимкненою системою відстеження. Кораблі перебували від одного з місць, де пізніше стався вибух, перебували на відстані від кількох сотень метрів до кількох кілометрів.

Буксир Балтійського флоту "СБ-123" бачили 21 вересня. Це за п'ять днів до вибухів. Перехоплення радіоперемовин свідчить, що корабель прибув увечері 21 вересня і пробув там приблизно до полудня наступного дня. Згодом прибув патрульний корабель DK Nymfen.

Рух буксира Балтійського флоту "СБ-123" Фото: Frederik Hugo Ledegaard/Twitter

Вибухи на "Північних потоках"

На російських газопроводах "Північний потік-2" 26 вересня зафіксували різке падіння тиску. Про інцидент повідомили берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Збройні сили Данії 27 вересня 2022 року опублікували відео, на якому видно наслідки аварії газопроводах "Північний потік". У Данському енергетичному агентстві заявили, що в газопроводах утворилися не тріщини, а великі дірки. До 27 вересня усього витоків було три.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії 28 вересня заявили, що РФ могла підірвати "Північний потік", використавши підводний дрон. Росіяни здатні були доставити вибухівку до газопроводів ще кілька місяців до вибуху.