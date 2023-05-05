Путіну не потрібен привід: у Байдена відповіли на погрози Кремля після атаки БПЛА у Москві

В адміністрації президента США зазначили, що президент Росії постійно демонструє світові свою жорстокість, про що свідчать вбивства мирних жителів Херсона у день, коли було здійснено "наліт" безпілотника на Кремль.

Президенту Росії Володимиру Путіну не потрібні нові причини для того, щоб продовжувати вбивати невинних українців. Про це 4 травня повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

На думку Кірбі, жорстокість російського диктатора зашкалює і привід для нових хвиль насильства йому не потрібний. Так Кірбі прокоментував питання про "можливу" відповідь Росії на так звану "атаку" на будівлю Кремля. Рішення про удари у відповідь, за словами Кірбі, прийматиме лише російський лідер, однак Путін вже довів, що Росія не шукає причин для агресії.

"Не те, щоб Путін вигадував нові причини, щоб вбивати безневинних українців. Він продовжує робити це знову і знову і знову", — зазначив Кірбі у виступі.

Також представник Білого дому нагадав, що того ж дня, коли над Кремлем було помічено невідомий безпілотник, Росія цинічно обстріляла цивільні об'єкти та мирних жителів Херсона.

"Його жорстокість просто зашкалює... він бомбардує покупців у супермаркеті. Тому насильство триває так чи інакше", — заявив Кірбі.

Нагадаємо, 3 травня Російська Федерація заявила, що Україна намагалася атакувати будівлю Кремля двома БПЛА. Цього ж дня у мережі з'явився ролик, на якому видно, що над однією з будівель на Червоній площі в Москві здіймається дим.

У середу, 3 травня, в Калінінградській області Російської Федерації пройшли тренування з нанесення ракетних ударів з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" Балтійського флоту.