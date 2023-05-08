"Шушера": Симоньян пригрозила піти з роботи, якщо Пугачова та Галкін повернуться до РФ (відео)

Російська пропагандистка не раз ображала зіркову пару за їхню антивоєнну позицію. На її думку, артисти, які виїхали з Росії, нібито зрадили батьківщину у "важкий момент".

Редактор російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян погрожує піти з роботи, якщо до Росії повернуться співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін. Про це вона сказала в ефірі шоу "Емпатія Манучі" на YouTube.

"Якщо цій шушері буде дозволено повернутися і, як і раніше, влаштовувати тут той балаган, які вони влаштовували багато років, я піду. Безумовно. Це буде образа, яку я не зможу знести. Знаю багатьох людей, які зроблять так само", — заявила пропагандистка .

Симоньян у прямому ефірі назвала Галкіна "геєм і мерзотою" за його антивоєнні погляди

Симоньян вважає, що всі артисти, які покинули Росію, нібито зрадили батьківщину в "важкий момент". Під цим вона мала на увазі розв'язану РФ повномасштабну війну в Україні.

Пропагандистка у квітні минулого року в прямому ефірі назвала Галкіна "геєм і мерзотою" за його антивоєнні погляди та звинуватила артиста в "одруженні на літній жінці заради матеріальної вигоди".

"Людина, про яку всім відомо, що вона гей, для відведення очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується з літньою жінкою, і переконує свою не дуже довірливу аудиторію, що у них справжнє кохання. Ви ж розумієте рівень внутрішнього лицемірства, брехні та взагалі якості цієї людини", — говорила Симоньян.

Світський оглядач Артур Гаспарян після таких висловлювань попереджав, що Пугачова має дуже багато впливових друзів у Росії, які можуть допомогти "заткнути рота" Симоньян.

Нагадаємо, що 6 травня Пугачову помітили в Росії — вона приїжджала на похорон модельєра Валентина Юдашкіна на Троєкурівський цвинтар у Москві. Там же був присутній і речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле 4 квітня визнала реальним варіант приходу до влади в Росії Максима Галкіна за прикладом українського лідера Володимира Зеленського.