В Узбекистані пролунав потужний вибух на газовій станції: є постраждалий (відео)

Вогонь пошкодив автомобілі та балони зі скрапленим газом, які були в них. За даними МНС, вибух стався через порушення правил технічної безпеки під час випуску газу.

В Узбекистані ввечері 9 травня пролунав потужний вибух на газорозподільній станції в Пахтачійському районі Самаркандської області. Про це повідомило в Telegram Міністерство з надзвичайних ситуацій країни.

Прибули 5 пожежно-рятувальних розрахунків і до 23:00 за місцевим часом загасили пожежу. Вогонь пошкодив 3 автомобілі Isuzu і 50-літрові балони зі скрапленим газом, які були в них.

Вибух стався через порушення правил технічної безпеки під час випуску газу в гілці на резервну потужність. Можливо, були порушення правил безпеки під час зливу газу з автомобіля-цистерни MAN у резервну ємність, доповнює портал Tengri News.

"Постраждав один громадянин. Наразі ведуться роботи з ліквідації наслідків", — зазначили в МНС.

Слідчий відділ обласного УВС порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил пожежної безпеки, що спричинило середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження. Призначено судово-медичні, пожежно-технічні та судово-оціночні експертизи, повідомило видання Газета.uz.

Фокус у лютому писав про серію вибухів газопроводів у містах Росії. Одна з надзвичайних подій сталася в Ярославській області 13 лютого.

А через вибух газу в багатоквартирному будинку в Новосибірську 9 лютого загинуло 13 людей. Мешканці будинку перед вибухом скаржилися на запах газу, влада обіцяла їх розселити, оскільки будинок вирішила не відновлювати.

Також 7 лютого в місті Єфремів Тульської області у житловому будинку вибухнув газ, загинули 5 людей.