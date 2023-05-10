Калінінград – все: у Польщі вирішили перейменувати російське місто

Ще 12 квітня на засіданні спеціальної комісії було вирішено, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують використовувати лише польську назву Крулевець (Królewiec). Назву Калінінград у польській мові використовувати не слід.

У Польщі вирішили більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською, натомість вживатиметься польська назва Крулевець (Królewiec). Про це повідомила Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, яка діє при Головній геодезичній службі країни 9 травня.

На додаток, для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендується польська назва Крулівецька область, а не Калінінградська, як це було раніше.

Зміна набула чинності від дня оголошення, тобто з 9 травня 2023 року.

"Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, відповідного, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків, має у Польщі емоційний, негативний характер", — йдеться у заяві комісії.

Там також упевнені, що географічні назви, крім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, а нинішня назва російського міста є елементом російського символічного простору і нав'язується далеко за межами Росії.

У Польщі не приховують, що до такого кроку їх спонукало вторгнення РФ в Україну та використання ідеології символізму у цій війні.

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки та не зустрічають схвалення у Польщі", – йдеться у повідомленні.

5 травня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни готуються до громадської оборони в області Калінінграда, а також на Кавказі. Міністерство надзвичайних ситуацій РФ розширює низку рятувальників для організації.

27 квітня у лісі поблизу Польського міста Бидгощ виявили уламки ракети класу "повітря-земля". Ближче до локації розташований кордон із Калінінградською областю РФ, до якого орієнтовно 240 км.