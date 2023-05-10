Путін скасував візи для грузинів і дозволив пряме авіасполучення з Тбілісі (документи)

Громадяни Грузії тепер можуть в'їжджати до РФ без оформлення візи терміном до 90 днів.

Президент РФ Володимир Путін своїм указом відмінив візовий режим для громадян Грузії. Він припинить діяти 15 травня 2023 року. Указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Із середини травня громадянам Грузії для в'їзду до Росії на 90 днів буде достатньо паспорта.

"Встановити, що з 15 травня 2023 року громадяни Грузії здійснюють в'їзд до РФ і виїзд із РФ без оформлення віз на підставі дійсних документів, що засвідчують їхню особу", — йдеться в документі.

Крім того, Путін відмінив заборону на перельоти з Росії до Грузії. Нагадаємо, пряме авіасполучення між Росією та Грузією було перервано у 2019 році після скандалу, названого "ніч Гаврилова" та початку протестів проти зближення з Росією у Тбілісі.

До речі, з початку 2022 року громадяни РФ купили понад 8 тисяч квартир у Грузії, тобто майже 40% квартир, проданих іноземцям.

Варто зазначити, що Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків серед росіян після початку "спецоперації". Наслідком оголошення в РФ часткової мобілізації стали черги на єдиному КПП між двома країнами "Верхній Ларс".

13 березня група росіян у Грузії зняла відео, в якому заявила, що їх утискають, і попросила РФ ввести війська. Громадяни ділилися своїми побоюваннями щодо "грузинського майдану".

31 березня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклі Гарібашвілі розмовляє з Москвою "одною мовою". За її словами, риторика уряду Грузії та російської влади, зокрема, збігається із твердженнями про "відкриття другого фронту".