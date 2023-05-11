США готові послабити санкції проти Росії в обмін на визволення своїх громадян, — CNN

У Білому домі намагаються знайти пропозиції по всьому світу, які могли б спонукати Росію звільнити затриманих американців журналіста WSJ Евана Гершковича та заарештованого 2020 року нібито за шпигунство Пола Уілана.

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість пом'якшення деяких санкцій проти Росії, якщо вона погодиться випустити американських громадян, яких утримує ув'язнення. Про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що у Білому домі намагаються знайти пропозиції по всьому світу, які могли б спонукати Росію звільнити затриманих американців журналіста WSJ Евана Гершковича та заарештованого 2020 року нібито за шпигунство Пола Уілана.

За словами журналістів, Сполучені Штати вважають обох чоловіків затриманими неправомірно. Зараз США не мають високопоставлених російських шпигунів, яких можна було б обміняти. Тому Вашингтон сподівається на допомогу союзників.

Видання пише, що деякі країни в ув'язненні перебувають російські шпигуни. Це Німеччина, Бразилія, Норвегія, і навіть неназвані країни колишнього СРСР.

Наприклад, як повідомляється, у Німеччині перебуває під вартою колишній полковник російської внутрішньої розвідки на ім'я Вадим Красіков. Багато хто вважає його одним із перших у списку російських ув'язнених, яких Москва хоче повернути.

Щоправда, поки що невідомо, чи захочуть вони допомогти американцям. Крім того, США питають порад у держав, які не утримують агентів РФ, щоб зрозуміти, що може мотивувати Москву піти на угоду.

Нагадаємо, що 30 березня стало відомо про арешт громадянина США та кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича на території Росії. За даними ЗМІ, він поїхав до Єкатеринбурга, щоб зібрати інформацію для своєї статті про ПВК "Вагнер".

У п'ятницю, 7 квітня, Евану Гершковичу офіційно звинуватили у шпигунстві. За версією російського слідства, американський журналіст займався збором даних щодо функціонування одного з військово-промислових підприємств РФ.

На затримання Евана Гершковича відреагував Державний секретар США Ентоні Блінкен. Він закликав усіх американських громадян залишити територію Росії.