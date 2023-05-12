У РФ хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію"

Російський омбудсмен Тетяна Москвалькова нібито отримала "тисячі звернень" від громадян України, які почуваються чужими у своїй країні — бояться жити в Україні, говорити про 9 травня та висловлювати думки про російську літературу.

У Росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію". Таку ініціативу запропонували уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова та віцеспікерка Держдуми Ірина Ярова, пише ТАСС сьогодні, 12 травня.

Ярова заявляє, що торік отримала вп'ятеро більше скарг на випадки "русофобії", ніж 2021 року. Москалькова стверджує, що скарги стосувалися порушень "практично всіх основних прав людини".

Російський омбудсмен нібито отримала "тисячі звернень" від громадян України, які почуваються чужими у своїй країні – бояться жити в Україні та називає це "самостійним складом злочину".

"Я вважаю, що русофобія сьогодні є самостійним складом злочину, який має всі ознаки суспільно небезпечного діяння. Це є однією з форм сучасного неонацизму, яка полягає в дискримінації російських громадян за етнічною, національною, мовною, релігійною та іншими ознаками", — заявила Москалькова.

Віцеспікерка Держдуми Ірина Ярова також висловилася за те, щоб на рівні закону визначити поняття "русофобія" та встановити кримінальну відповідальність за неї.

Нагадаємо, 1 травня у Ризі (Латвія) росіяни та проросійські налаштовані громадяни зібрали мітинг, на якому виступали "проти русофобії".

Нагадаємо, на початку березня в Кишиневі на мовному мітингу помітили росіян. Журналіст поспілкувався із противниками перейменування державної мови Молдови та з'ясував, що вони володіють лише російською.

ЗМІ також писали про те, що 22 лютого в Німеччині потролили прихильників Путіна. Група людей з прапорами Росії пройшлася вулицями німецького міста Гера під цирковим маршем, який увімкнули місцеві жителі, висловлюючи таким чином підтримку Україні.