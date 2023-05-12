Гості з Африки: на Одещині помітили яскравих червонокнижних птахів

Сиворакші вибирають обриви над протяжними лиманами для свого проживання і активно прибирають старі нори, щоб швидко влаштуватися в нових гніздах. Але вже у серпні вони знову відлетять до Африки.

У національному парку "Тузловські лимани", розташованому на Одещині, були помічені червонокнижні сировачки, які є видами, що знаходяться під загрозою зникнення. Ці птахи прилетіли до регіону з Африки. Про це повідомив голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русєв у Facebook.

Червонокнижні сировачки виявлені в районі "Тузловська Амазонія", на межі території національного природного парку в Одеській області. Ці птахи подолали відстань понад 6000 кілометрів, пролетівши віддалені землі Південної Африки.

"Сиворакші летіли через багато мирних країн і прилетіли до країни, де вже другий рік йде війна. Зазвичай вони обирають собі затишні місця на схилах наших лиманів у НПП "Тузловські лимани", — написав він.

Ці птахи вибирають обриви над протяжними лиманами для свого проживання і активно прибирають старі нори, щоб швидко влаштуватися в нових гніздах.

За словами Русєва, птахам необхідно поспішати, оскільки вони мають покинути це місце вже у серпні та повернутися назад у далеку Африку, де на них завжди з нетерпінням чекають місцеві жителі цього континенту.

"Їхня потужна енергія, як ніколи, як і армія інших тварин, готова допомагати українцям у боротьбі з варварами по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів", — йдеться в повідомленні.

Сиворакша — рідкісний птах фауни України, занесений до Червоної книги.

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