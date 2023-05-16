26 людей вижили після аварії яхти в єгипетському "Бермудському трикутнику" (фото, відео)
53-річний турист із Ноттінгемшира зрозумів, що щось пішло не так, коли в ілюмінаторі каюти замість ідилічного горизонту побачив рибу, що плаває.
Британський турист розповів про чудовий порятунок після того, як 40-метрова яхта перекинулася під час "відпустки мрії" в районі, який називають єгипетським Бермудським трикутником. Про це повідомляє The Mirror.
У квітні група з 26 туристів із різних країн, серед них, зокрема, було 16 жителів Великобританії, насолоджувалась дайвінгом у Червоному морі біля єгипетського узбережжя. Однак човен несподівано перекинувся, і замість яскравих спогадів відпустка перетворилася на "кошмар", коли плавзасіб у понеділок, 24 квітня, несподівано перекинувся.
Мандрівники вижили завдяки своїй кмітливості та тому, що діяли спільно.
На опублікованих кадрах видно групу людей на борту човна, що нахилився. Чути вигуки та прокляття, а хтось стрибає у море в районі Хургади, недалеко від входу до Суецького каналу.
На ще одному відео сцена човна, що тоне, нагадує кадри з кінофільму "Титанік", туристи чіпляються за човен, а потім з'являються уламки судна, що плавають на хвилях.
На інших кадрах група туристів знаходиться на борту рятувального судна.
Девід Тейлор, 53-річний архітектор із Ноттінгемшира, зрозумів, що щось пішло не так, коли прокинувся і побачив, що в ілюмінаторі його каюти замість ідилічного горизонту плаває риба.
За словами свідків аварії корабля, спочатку море було спокійним, але несподівано борт Carlton Queen стала заливати вода.
Тейлор та його 21-річний син Крістіан опинилися під палубою, і їх вдалося врятувати лише завдяки героїчним зусиллям іншого пасажира. Той, у свою чергу, сам опинився у пастці.
Ми звали на допомогу і кричали, чули гуркіт над нами, ми пережили відчуття жаху від того, що відбувається. Коли зрозуміли, що не можемо скористатися сходами, і ніхто не прийде на допомогу, я втратив самовладання. Я відчував, що не зможу захистити свого сина і почав панікувати", — пояснив турист.
За даними журналістів, човен, який збудували 2002 року і спустили на воду у 2022-му після ремонту, почав кренитися на бік відразу ж після того, як пасажири піднялися на борт. За час подорожі все ставало лише гірше.
Власники човна Carlton Queen повідомили, що не коментуватимуть подію до завершення розслідування. Дії своєї команди матросів компанія назвала ефективними, оскільки вони запобігли загибелі людей.
Повідомляється, що спільно з єгипетською владою проводиться розгляд і встановлюються причини аварії корабля.
Нагадаємо, що 73 людини опинилися під водою біля берегів Сирії, де затонув човен із ліванськими мігрантами.
Також повідомлялося, що вчені провели дослідження найглибоководнішої аварії в історії. Есмінець USS Johnston затонув під час морського бою з японським флотом у 1944 році, тоді під час бою загинула половина всього екіпажу.