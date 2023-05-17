9 років не бачив "гарного скакуна": Кадиров заявив, що вкрав коня у спецслужб України (відео)

За словами голови Чечні, представники деяких українських спецслужб нібито почали з'ясовувати стосунки між собою, а його люди забрали коня і гроші платити не стали.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що не платив українським спецслужбам 18 тисяч доларів за коня на прізвисько Зазу. Про це він написав у себе в Telegram.

За словами Кадирова, його люди забрали жеребця під час передачі грошей. Представники певних українських спецслужб нібито почали з'ясовувати стосунки між собою, а підопічні голови Чечні скористалися моментом і забрали Зазу, не віддавши грошей.

"Поки представники спецслужб України з'ясовували між собою стосунки в присутності моїх людей, останні просто забрали коня, не віддаючи грошей", — написав Кадиров.

Крім того, він заявив, що Зазу не доглядали, його "боки та спина не сяють і не виграють на світлі".

"Подумати тільки, цілих 9 років я не бачив цього гарного скакуна, мого улюбленого друга! Бідолаха був народжений скакати на найкращих іподромах, займати призові місця", — заявив Кадиров.

Раніше Кадиров заявляв, що заплатив 18 тисяч доларів за Зазу нібито українським спецслужбам. Він сказав, що провернув угоду зі скакуном із прекрасним родоводом за "сущі копійки". Декілька його коней потрапили в Чехію під міжнародні санкції. За його словами, 2023 року на нього самі вийшли українські спецслужби, щоб запропонувати угоду.

Нагадаємо, що чеська влада заморозила майно Кадирова, у тому числі кілька коней, на підставі міжнародних санкцій. Імовірно, у ніч із 3 на 4 березня цього року невідомий викрав Зазу, вартість коня оцінювали приблизно в 670 тисяч гривень.

Також зазначимо, що глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що в Кадирова проблеми зі вживанням наркотиків. За словами начальника ГУР, голова Чечні почав вживати наркотичні речовини як допінг, а також використовував їх як знеболювальне. У зв'язку з цим Кадиров періодично лікується в іноземних фахівців.