Глава СЗР РФ розповідає, що американські спецслужби нібито завербували 60 бойовиків, яких після навчання на базі Ет-Танф планують закинути на територію Росії.

США використовують базу Ет-Танф у Сирії для підготовки бойовиків, яких відправлять до Росії влаштовувати теракти. Таку заяву зробив директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, пише РИА.

За інформацією Наришкіна, Штати готують для цих цілей не просто бойовиків, а бойовиків ІДІЛ.

"За нашою інформацією, американська військова база Ет-Танф, розташована на кордоні Сирії, Йорданії та Іраку, використовується для підготовки бойовиків ІДІЛ* до здійснення диверсійно-терористичних акцій. Причому не лише на сирійській території, але тепер ще й у регіонах Росії", — сказав він.

Директор російської зовнішньої розвідки заявляє, що американські спецслужби нібито завербували у січні 60 бойовиків у Сирії, яких після навчання на базі Ет-Танф планується закинути до Росії.

Нагадаємо, у квітні Наришкін заявив, що польський уряд нібито бажає захопити західні території України.

23 травня заступник голови РНБО РФ Дмитро Медведєв заявив, що США повинні компенсувати Росії руйнування окупованих міст.

18 травня Медведєв також заявив, що НАТО вже веде гібридну війну проти Росії, а Україна навіть після повноцінного членства в НАТО не відмовиться від спроб повернути свої законні території.