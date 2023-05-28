Після ситуації з Бєлгородом: Путін наказав посилити охорону кордонів РФ, — ЗМІ

Президент РФ наказав посилити охорону кордонів своєї країни для забезпечення швидшого переміщення військ на окуповані території України.

У неділю, 28 травня, у Росії відзначають День прикордонника. У зв'язку з цим президент РФ Володимир Путін привітав Прикордонну службу, яка входить до складу ФСБ РФ із цим святом. У своєму посланні до військових Путін заявив про те, що їх головне завдання полягає у гарантуванні безпеки кордонів Росії, розташованих поруч із зоною бойових дій, пише Reuters.

Інтенсивність атак усередині самої Росії останніми тижнями сильно зросла. Зокрема, йдеться про дедалі більшу кількість атак за допомогою безпілотників, які завдають по прикордонним з Україною регіонам РФ. Ці удари завдаються зокрема по об'єктах інфраструктури. Як уже писав Фокус, у суботу, 27 травня, такі удари були завдані по нафтопроводах у Тверській та Псковській області РФ.

У своєму посланні до прикордонників Путін наказав посилити охорону кордонів Росії для того, щоб забезпечити швидке переміщення військ, військової та цивільної техніки, зокрема продовольства та будматеріалів до окупованих регіонів України.

Росія вважає чотири області України, а саме Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку новими суб'єктами РФ. Усі вони були приєднані до цієї країни у результаті фейкових референдумів у вересні минулого року. Але російські війська лише частково контролюють усі зазначені регіони України.

У суботу, 27 травня, в Росії заявили про те, що Україна завдала ударів безпілотниками по Бєлгороду і троє людей отримали поранення. Також у Бєлгородська область стала об'єктом рейду таких військових формувань, як "Російський добровольчий корпус" та Легіон "Свобода Росії". Як пише видання, і атаки дронами та проникнення на прикордонні регіони Росії проукраїнських військових формувань викликало сумніви в тому, що РФ може нормально охороняти свої кордони.

Росія звинувачує Україну в нападах на об'єкти енергетичної, залізничної та військової інфраструктури у Курській та Бєлгородській областях РФ. Але українська влада не бере на себе відповідальності за атаки як на території Росії, так і на окупованих нею територіях України. Як пише видання, влада України заявляє про те, що подібне знищення інфраструктури є підготовкою до запланованого контрнаступу ЗСУ.

Нагадуємо, що в суботу, 27 травня, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про те, що Україна вже готова розпочати контрнаступ, що давно обговорюється, щоб повернути всі захоплені раніше Росією території. За словами Данілова, контрнаступ ЗСУ може розпочатися "завтра, післязавтра чи через тиждень".