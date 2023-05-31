"Путін оживив мертвий мозок НАТО електрошоком", — Макрон

Французький лідер перепросив за різкі висловлювання щодо недієздатності Альянсу в минулому.

Вторгнення Росії в Україну відродило НАТО й змусило відродитися "мертвий мозок". Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Bloomberg.

Він зазначив, що шкодує про грубе висловлювання в бік можливостей Альянсу 4 роки тому.

"У грудні 2019 року я мав різкі висловлювання на адресу НАТО, якими я підкреслив тоді розбіжності, які існували в його серці між Туреччиною та кількома іншими державами, говорячи про смерть мозку. Сьогодні я можу сказати, що Володимир Путін оживив його найгіршим електрошоком", — сказав Макрон.

Французький лідер заявив, що хоче, щоб країни-члени Європейського Союзу обговорили поглиблення співпраці для набуття власних ударних можливостей і забезпечення власної безпеки на тлі постійної загрози Росії. Він запросив європейських міністрів оборони обговорити цю тему на конференції в Парижі 19 червня.

Макрон заявив, що справа не в тому, щоб замінити НАТО на оборонну структуру з франко-німецьким домінуванням, а "справа в тому, щоб побудувати потужну Європу".

Нагадаємо, також Макарон 31 травня заявив, що майбутній контрнаступ українських військ може дати шанс усьому світу на міцний мир, тому Захід має всіляко допомогти.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що Емманюель Макрон передрік для Росії майбутнє васала Китаю. За його словами, агресивні дії Кремля призвели не лише до розширення НАТО на схід, а й до втрати критично важливих для країни морських ресурсів.

14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на переговори зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Лідери країн обговорили допомогу, яку Париж надає Києву, передачу бойової авіації, а також вступ України до НАТО.