"Кара за заколот Пригожина": Кремль після понад 10 років роботи звільнив гендиректора ТАСС

Сергій Михайлов очолював пропагандистську агенцію з 2012 року. У СтратКомі ЗСУ припустили, що він як недостатньо відданий Володимиру Путіну був покараний за заколот Євгена Пригожина.

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про звільнення Сергія Михайлова з посади гендиректора інформаційного агентства ТАСС. Про це йдеться у матеріалі "ТАСС" від 5 липня.

Сергій Михайлов очолював агенцію з 2012 року. Його посаду обійме Андрій Кондрашов.

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Новину про звільнення Михайлова вже прокоментували в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

У СтратКомі кадрові зміни вважають "визнанням провалу пропагандистської машини Кремля", а самого Михайлова назвали "ключовим рупором пропаганди".

"Михайлов очолював ТАСС майже 11 років, і супроводжував інформаційно агресію РФ ще з часів вторгнення до Криму. Ця зміна доводить, що в Кремлі визнали провал інформаційно-пропагандистської роботи", — зазначено у публікації.

В управлінні припустили, що звільнення спричинене невдоволенням ворожих чиновників через військовий заколот, організований очільником російської ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"Новий директор агенції, Андрій Кондрашов, є відданим путіністом. Він був співведучим прямої лінії Путіна, а також співавтором пропагандистського фільму про анексію Криму", — заявили у СтратКомі.

У пості йдеться, що призначення Кондрашова вказує на те, що в Росії нині відданість президенту Володимиру Путіну цінується більше за професіоналізм. В управлінні підкреслили, що за брехню пропагандистів "платять кров’ю" мобілізовані росіяни.

Нагадаємо, 4 липня Євгена Пригожина бачили у Санкт-Петербурзі. Ексзаколотник приїжджав в управління ФСБ, щоб забрати вилучену під час обшуків в його резиденції зброю.

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