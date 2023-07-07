"Не на території Білорусі": Лукашенко розкрив місце перебування Пригожина

Олександр Лукашенко заявив, що засновник ПВК "Вагнер" зараз "на волі". На думку політика, Володимир Путін не стане мстити за заколот.

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин не перебуває на території Республіки Білорусь. Про це сказав Олександр Лукашенко на пресконференції з міжнародними ЗМІ в Мінську, пише CNN 6 липня.

"Що стосується Євгена Пригожина, то він у Петербурзі. Або, можливо, сьогодні вранці він поїде в Москву або ще куди-небудь. Але він зараз не на території Білорусі", — сказав Лукашенко.

Білоруський політик заявив, що засновник ПВК "Вагнер" зараз "на свободі". На його думку, Володимир Путін не стане мстити Євгену Пригожину за заколот.

"Що буде з Пригожиним далі? Що ж, усяке буває в житті. Але якщо ви думаєте, що Путін настільки злий і мстивий, що завтра "вб'є" Пригожина — ні, цього не буде", — стверджує Олександр Лукашенко.

Політик також прокоментував імовірність розміщення в Білорусі "вагнерівців". За його словами, це рішення ухвалять "найближчим часом" у РФ.

Нагадаємо, що 27 червня Олександр Лукашенко заявив, що Євген Пригожин перебуває на території Республіки Білорусь. Він також підкреслив, що всі гарантії, надані засновнику ПВК "Вагнер", були дотримані.

Ми також повідомляли, що 29 червня російські ЗМІ зафіксували на камеру зліт вертольота, який у Петербурзі забирав людину, схожу на Євгена Пригожина. Знімки зроблені ввечері біля вертолітного майданчика на Англійській набережній.

Ще ми писали про те, що за даними журналістів від 5 липня, зброю, знайдену під час обшуків, повернули голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Власник особисто приїхав за нею в управління ФСБ РФ у Санкт-Петербурзі.