"У неадекватному стані": в РФ чоловік кинув коктейль Молотова у мавзолей Леніна, — ЗМІ
Пляшка з горючою сумішшю влучила в огорожу. Зловмисника затримала поліція.
Вночі на 18 липня у Москві невідомий намагався підпалити мавзолей Володимира Леніна. Деталями інциденту поділились у медіа 112.
Автори контенту повідомили, що чоловік прийшов на столичну Червону площу з коктейлем Молотова, однак пляшка з горючою сумішшю влучила в огорожу. Спалаху не відбулося, і мавзолей залишився неушкодженим.
"Під час затримання хуліган вчинив поліціянтам опір. За даними 112, він перебував у неадекватному стані", — зазначено в пості.
Раніше, у березні, невідомий також "у неадекватному стані" намагався пробратися до будівлі мавзолею. Чоловік був переконаний, що Ленін має "відпустити йому гріхи".
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