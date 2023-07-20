Після фотосесії для Playboy: держсекретаря Франції відправили у відставку (відео, фото)

Навесні держчиновниця позувала для журналу Playboy, що викликало чимало суперечок про її політичне майбутнє.

Державний секретар при прем'єр-міністрі з питань соціальної економіки та громадських організацій Франції Марлен Шьяппа, яка погодилася навесні знятися у відвертій фотосесії для журналу Playboy, йде у відставку. Про це повідомив телеканал BFMTV.

У коментарі журналістам Шьяппа заявила, що для неї було великою честю працювати шість років в уряді. І хоча деякі її колеги вважають, що після скандальної зйомки для обкладинки журналу Playboy політичне майбутнє колишнього держсекретаря під сумнівом, вона сподівається на краще.

"Як сказав Сент-Екзюпері, ніхто не може передбачити майбутнє, принцип полягає в тому, щоб зробити його можливим", — сказала Шьяппа.

Також вона додала, що в неї не завжди виходило, але вона завжди намагалася захищати права жінок.

Скандал із Марлен Шьяппою та Playboy

Як повідомляють французькі ЗМІ, у квітні прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн вичитала тодішнього держсекретаря з питань соціальної економіки та громадських організацій Марлен Шьяппа за те, що та погодилася дати інтерв'ю журналу Playboy. Журналісти писали, що Борн особисто зателефонувала держсекретарю і заявила, що її дії "категорично недоречні в сьогоднішньому соціальному контексті".

Фото Марлен Шьяппи в журналі Playboy

Рішення держчиновниці знятися для журналу викликали чимало суперечок. У Франції в той момент велися активні дебати про пенсійну реформу, внаслідок якої рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона сильно постраждав. У березні він провів відповідний законопроєкт через парламент за допомогою статті 49.3. Саме цю скандальну цифру в мережі домалювали колишньому держсекретарю Марлен Шьяппа на фото для Playboy.

Відредагована обкладинка журналу, на якій Марлен Шьяппе дописали число 49.3. Фото: Playboy

Попри жорстку критику Шьяппа у себе в соцмережах зазначала, що погодилася на публікацію у виданні та інтерв'ю на 12 сторінок, бо захищає права жінок.

"Захист права жінок розпоряджатися своїм тілом стоїть скрізь і завжди. У Франції жінки вільні. За всієї поваги до відступників і лицемірів" — заявила держчиновниця.

Фокус писав 13 липня, що в резиденцію президента Франції Емманюеля Макрона доправили посилку, в якій був відрубаний людський палець.