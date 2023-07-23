"Уся таблиця Менделєєва": у Польщі другий день горить склад із небезпечними хімікатами (фото)

НП сталася на хімічному звалищі під Зелена-Гура на заході країни. Вогонь гасили 200 пожежників, в операції задіяли поліцейський вертоліт.

У Польщі на заході країни другий день горить великий склад із хімікатами, які підлягали утилізації. На місці працюють 200 пожежників. Про це повідомляє RMF24.

За інформацією ЗМІ, НП сталася в суботу 22 липня на хімічному звалищі в районі Пшилепа біля міста Зелена-Гура, де зберігалося приблизно 5000 кубометрів відходів, які підлягають утилізації.

Масштабні операції з гасіння пожежі тривали всю ніч. На місці працювали 200 пожежників. У розпорядженні рятувальників був поліцейський вертоліт із баком для гасіння пожеж. До 7-ї години ранку пожежникам вдалося взяти під контроль ситуацію.

За словами експрес-секретаря Державної протипожежної служби Павла Фрончака, це одні з найскладніших пожеж, оскільки рятувальники до кінця не знають, які речовини можуть накопичуватися в ємностях на території заводу.

"Ми можемо знайти там практично всю таблицю Менделєєва", — зазначив Фрончак.

У ЗМІ повідомляють, що відучора на місці працюють чотири хімічні групи Державної протипожежної служби та одна військова команда. У місті та на місці пожежі проводилися слідчі дії. У зв'язку з пожежею Центр державної безпеки оголосив тривогу для жителів Зелена-Гура та прилеглих районів.

Місцевих жителів просять залишатися вдома і не відчиняти вікна, але евакуацію не оголошують.

"Результати підтверджують, що ризику немає. Показники досліджень свідчать про те, що здоров'ю і життю жителів нічого не загрожує. У разі виникнення такої ситуації служби, як і раніше, готові евакуювати жителів, — зазначив Любуський воєвода Владислав Дайчак.

Фокус писав 21 липня, що в Ростовській області Російської Федерації спалахнула велика пожежа - загорівся склад на авторинку "Алмаз". До ліквідації пожежі залучили вертоліт Мі-8. У гасінні були задіяні 70 пожежників і 22 одиниці техніки.

Також 20 липня Фокус повідомляв, що на Тамбовському пороховому заводі, найбільшому в Росії виробнику порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, спалахнула пожежа.