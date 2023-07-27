Пригожина помітили в Петербурзі, де проходить саміт Росія-Африка, — ЗМІ (фото)

За словами російських журналістів, фото Євгена Пригожина з африканським дипломатом було зроблено в готелі "Трезіні", що належить родині засновника ПВК "Вагнер".

Засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина помітили в Санкт-Петербурзі напередодні саміту Росія-Африка, який стартував 27 липня. Про це написав глава "Русского дома" в Центральноафриканській Республіці Дмитро Ситий у Facebook 26 липня.

"Пан посол поділився зі мною першими фотографіями саміту Росія-Африка. Бачимо знайомі обличчя", — написав Дмитро Ситий.

Євген Пригожин і африканський дипломат

Як повідомляє російське видання "Фонтанка", фото зроблено в готелі "Трезіні" в Петербурзі, який належить родині Євгена Пригожина, а не на полях російсько-африканського саміту в "Експофорумі". Особистість людини, що стоїть на фото поруч із Пригожиним, не розкривають.

У публікації також згадуються коментарі ЗМІ, близьких до медіаімперії Євгена Пригожина, згідно з якими засновник ПВК "Вагнер" зустрівся з представниками ЦАР, Малі та Нігеру. За їхніми словами, "високопоставлені особи та військові з африканської республіки визнали високу ефективність військових ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що 19 липня в мережі з 'явилося перше відео із засновником ПВК "Вагнер" і його найманцями на території Білорусі. За даними ЗМІ, Пригожин і командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін виступили перед "вагнерівцями".

Раніше, 15 липня, ми повідомляли, що на думку експертів Bild, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, імовірно, свідомо допустив оприлюднення знімка, на якому він сидить у спідній білизні на ліжку.

Ще ми писали про те, що 29 червня російське медіа зафіксувало на камеру зліт вертольота, який у Петербурзі забирав людину, схожу на Євгена Пригожина. Літальний апарат належав компанії, пов'язаній із бізнесменом.