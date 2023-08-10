На місці вибуху в Підмосков'ї знайшли майже 50 фрагментів тіл, — ЗМІ (відео)

Слідство розглядає версію ймовірності застосування безпілотника. Він міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію заводу, та спричинити вибух, розповіли журналісти.

На місці вибуху 9 серпня на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді Московської області Російської Федерації було знайдено 48 фрагментів тіл. Про це повідомили в російському медіа Baza.

"На місці вибуху на території заводу в Сергієвому Посаді наразі знайдено 48 фрагментів тіл. Вибух був такої сили, що більшості загиблим відірвало кінцівки", — йшлося в повідомленні.

Ймовірно, останки належать тілам десяти людей, у результаті чого кількість загиблих може зрости до 15 та більше. Завали ще продовжують розбирати.

Журналісти зазначили, що крім версії вибуху через порушення промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів та диверсії, слідчі розглядають ймовірність застосування дрона. БПЛА міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію заводу, та спричинити вибух.

Також відомо, що поряд зі складом, на якому стався вибух, була розмішена ще одна 4-тонна партія пороху, проте вона не вибухнула.

Генерального директора компанії "Піро-Рос" Сергія Чанкаєва викликали на допит. Він стверджував, що вибух стався на складі, де зберігалися металеві труби, а не піротехнічні вироби.

Вибух у Сергієвому Посаді

9 серпня у Московській області Російської Федерації пролунав гучний вибух на Загорському оптико-механічному заводі, який виробляє військову оптику. Причиною вибуху на заводі, за даними росЗМІ, було "порушення технологічного процесу". Також була озвучена інша версія — вибух спричинила детонація снарядів. Місцеві почали знаходити на місці події предмети, схожі на артилерійські боєприпаси. Директор компанії "Піро-Росс" Сергій Чанкаєв заявив, що вибух стався на складі металевих труб, де не було горючих матеріалів.

На ранок 10 серпня за даними ворожого Міністерства з надзвичайних ситуацій, кількість постраждалих внаслідок вибуху на території заводу зросла до 54, з яких 23 людини були госпіталізовані, п’ятеро перебувають у важкому стані. Також 12 осіб вважалися зниклими безвісти.