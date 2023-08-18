Небо почервоніло: у Канаді одночасно вирує 1000 лісових пожеж (відео)

Канадська влада оголосила евакуацію в Північно-Західній частині країни. З Єллоунайфа вже вивезли екстреними рейсами понад тисячу осіб.

У Північно-Західній частині Канади спалахнуло понад 200 лісових пожеж. Влада видала розпорядження про евакуацію жителів Єллоунайфа та інших населених пунктів регіону. Про це пише CNN 18 серпня.

Повідомляється, що пожежники борються з 236 активними лісовими пожежами на Північному Заході Канади. Водночас по всій країні було зафіксовано понад 1000 загорянь, що стало найсильнішим сезоном пожеж за всю історію спостережень.

Як зазначають журналісти, масштабні пожежі суттєво забруднюють повітря. ЗМІ також оприлюднили відео, на якому небо в Канаді здається червоним через смог.

"Ми всі втомилися від слова "безпрецедентний", але немає іншого способу описати цю ситуацію в Північно-Західних територіях", — заявила прем'єр-міністр Керолайн Кокрейн.

У рамках евакуації з Єллоунайфа екстреними рейсами було вивезено понад 1000 осіб. За словами журналістів, деякі люди, які розраховували покинути місто в четвер, провели години в черзі, перш ніж їм сказали повторити спробу в п'ятницю.

Нагадаємо, 18 серпня в мережі з'явилися супутникове фото, на яких видно масштабні руйнівні пожежі, що охопили Північно-Західні території Канади. На знімку також видно великі шлейфи диму, що покривають велику територію.

Раніше, 17 серпня, ми писали про те, що під час руйнівних пожеж на Гаваях уцілів 150-річний католицький храм Марії Ланакіли, що розташований у найпостраждалішому від вогню місті Лахайна. Сусідній будинок священика також виглядає неушкодженим.