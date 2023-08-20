У російській ФСБ прагнуть агресивнішої війни та звільнення міністра оборони Шойгу, — ЗМІ

П’ять джерел підтвердили журналістам, що у РФ хочуть введення воєнного стану та проведення мобілізації. Водночас попри те, що репутація президента Володимира Путіна також постраждала після заколоту Євгена Пригожина, росіяни не бачать альтернативи.

У російських органах держбезпеки, тобто ворожій ФСБ, підтримують звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та керівника Генерального штабу Валерія Герасимова. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, опублікованому 20 серпня.

Зі слів двох неназваних осіб, спроба очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина усунути з посад Шойгу та Герасимова мала певну підтримку. Ба більше, п’ятеро людей, обізнаних в ситуації, підтвердили прагнення прихильників жорсткої лінії безпеки перейти до більш агресивного ведення війни.

За даними джерел, з цією метою росіяни хочуть заміни Шойгу, введення воєнного стану на території Росії та проведення повномасштабної мобілізації населення.

"Але наразі немає жодних ознак того, що їх усунуть, а російського генерала Сергія Суровікіна, якого допитували щодо невдалого заколоту, з того часу ніхто не бачив", — підкреслили у ЗМІ.

Представник берлінського аналітичного центру SWP Микола Петров у коментарі медіа розповів, що спроба військового заколоту Пригожина вплинула і на "незламний імідж" самого президента Володимира Путіна. Однак російська еліта все одно бачить у ньому найкращу гарантію виживання, не маючи альтернативи.

"У той час, коли незрозуміло, що станеться, якщо Путін піде, в інтересах еліти зберегти статус-кво", — сказав Петров.

Нагадаємо, 17 липня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що генерал ЗС РФ Сергій Суровікін був позбавлений повноважень. Його затримання пов’язували із заколотом ПВК "Вагнер".

Нещодавно, 15 серпня, у ЗМІ проінформували, що Суровікіну наказали мовчати до моменту, доки про нього не забудуть. Журналісти зазначили, що російський генерал перебуває під домашнім арештом та його доля залежить від рішення президента Володимира Путіна.