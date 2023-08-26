У Нігері заколотники веліли послу Франції покинути країну: у Парижі відреагували

У міністерстві закордонних справ, призначеному військовою хунтою, заявили, що дії французького уряду "суперечать інтересам Нігеру".

У п'ятницю, 25 серпня, заколотники Нігеру, які захопили владу внаслідок перевороту, зажадали, щоб посол Франції Сільвен Ітте покинув країну протягом 48 годин. Про це пише видання Reuters.

У призначеному військовою хунтою міністерстві закордонних справ заявили, що це рішення стало відповіддю на дії французького уряду, які "суперечать інтересам Нігеру".

Зокрема, йдеться про відмову Ітте зустрітися з новим главою МЗС Нігеру. За даними журналістів, вимога про виїзд торкнулася тільки французького посла.

Що говорять у Парижі

Як зазначає видання France 24, у міністерстві закордонних справ Франції заявили, що у заколотників "немає повноважень", щоб вимагати від французького посла покинути Нігер.

"Франція взяла до відома прохання путчистів. Ми постійно оцінюємо безпеку та умови роботи нашого посольства", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 20 серпня лідер перевороту в Нігері генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками від західноафриканського регіонального блоку ЕКОВАС пообіцяв повернути країну до цивільного правління протягом трьох років.

Раніше, 19 серпня, головний регіональний блок Західної Африки ЕКОВАС заявив, що погодив день для можливого військового втручання для відновлення демократії в Нігері, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом.

Ми також повідомляли, що 24 серпня Нігер, Малі та Буркіна-Фасо у спільній заяві повідомили, що країни отримали дозвіл воювати на території Нігеру. Країни ЕКОВАС домовилися про співпрацю з хунтою для відновлення конституційного порядку, але якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі, то вони готові надіслати війська.