Путін відмовився особисто приїжджати на саміт G20 в Індію

У канцелярії прем'єр-міністра країни заявили, що на саміті "Великої двадцятки" Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

В Індії підтвердили, що президент Росії Володимир Путін не буде особисто присутнім на саміті G20, який відбудеться у вересні в Нью-Делі, повідомляє The Guardian.

В офісі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді повідомили, що він розмовляв із Путіним телефоном, "висловивши розуміння" його рішенню не брати участі в саміті 9-10 вересня, на якому візьме участь міністр закордонних справ Сергій Лавров.

За інформацією видання, зв'язки між Нью-Делі та Москвою сягають корінням у роки холодної війни, а Росія залишається найбільшим постачальником зброї в Індію.

Індія ухиляється від явного засудження Росії за вторгнення на Україну, незважаючи на прагнення до тісніших зв'язків у сфері безпеки зі Сполученими Штатами.

Міжнародний суд у Гаазі

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна за звинуваченням у воєнному злочині в незаконній депортації українських дітей. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Більшість країн і міжнародних організацій висловили Україні свою підтримку і зазначили, що видача ордера на арешт Володимира Путіна — це історичне рішення. Кремль відкидає звинувачення, наполягаючи на тому, що ордер проти Путіна "недійсний".

Зазначимо, Індія не є учасником МКС.

Нагадаємо, 18 серпня експерт пояснив, чому Україну не запросили на саміт G20 в Індії. Саміт G20 в Індії стане другим раундом мирних ініціатив щодо України, але цього разу за участю Російської Федерації.

Крім цього, Фокус писав про те, чому саміт G20 відбудеться без України і як це вплине на хід війни. Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт G20, але запросила особисто Путіна. Країна досі не підтримала Київ і продовжує торговельні відносини з Москвою.