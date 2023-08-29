Говоритимуть про зернову угоду: відомі деталі майбутньої зустрічі Ердогана з Путіним, — ЗМІ

За словами журналістів, окрім зернової угоди президент Туреччини намагатиметься зберегти 25% знижку на російський газ і домагатиметься відтермінувань щодо платежів за нього.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушить до Сочі на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним уже 4 вересня, у понеділок. Про це пише Middle East Eye.

Очікується, що головною темою розмови президентів буде відновлення зернової чорноморської ініціативи.

За словами журналістів, Туреччина хотіла б незабаром провести ще одну серію зустрічей у Стамбулі, щоб виступити посередником в укладенні нової угоди між Україною, ООН і Росією щодо виходу з глухого кута, в якому перебуває чорноморська угода. У Росії є кілька вимог для відновлення ініціативи, як-от включення "Россельхозбанка" до глобальної платіжної системи Swift і ремонт аміачного трубопроводу Тольятті-Одеса для експорту російських добрив.

Крім того, як повідомляється, серед вимог Москви також вирішення проблеми страхування суден. Так, страховики заявили ще минулого року, що скасовують страхування суден від військових ризиків на території Росії, України та Білорусі.

Видання пише, що в Ердогана є і двосторонні проблеми, про які потрібно дбати. Наприклад, імпорт природного газу Туреччиною з Росії. Анкарі торік вдалося отримати знижку в 25% на газ від Москви, а Росія відклала деякі газові платежі Туреччині до 2024 року. Ердоган, імовірно, прагнутиме зберегти знижку і домагатиметься подальших відстрочок.

Нагадаємо, що вранці 29 серпня в Ердогана підтвердили зустріч із Путіним наступного тижня.

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти світовій продовольчій кризі", — заявив представник правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Петр Челік.