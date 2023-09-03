Повінь у Туреччині: сильні зливи затопили місто на узбережжі Чорного моря (фото)

Вулиці в центрі Гіресуна швидко затопила сильна злива, яка йшла майже два дні. Мер міста сказав, що на квадратний метр випало понад 130 кілограм опадів.

Турецьке місто Гіресун, розташоване на узбережжі Чорного моря, пішло під воду через сильну зливу. Фотографії стихії показав телеканал CNN Turk.

Дощі почалися ввечері 2 вересня, а вночі посилилися. Злива затопила вулиці в центрі міста, підтоплено частину будинків на перших поверхах і підприємства.

Водіям довелося нелегко при їзді містом

"Дороги швидко стали недоступними для їзди. Водіям довелося нелегко під час керування транспортними засобами. Прибережну дорогу, яку закрили, в контрольованому порядку відкрили, щоб уникнути заторів", — описують журналісти наслідки стихії.

Комунальники відчиняли люки на вулицях, щоб у них стікала вода. Так вони хотіли подолати наслідки негоди.

Під час зливи на квадратний метр випало близько 132 кілограм опадів

Мер Гіресуна Айтекін Шенлікоглу повідомив, що під час зливи на квадратний метр випало 132 кілограми опадів.

"Повінь виявилася набагато сильнішою, ніж ми очікували. Служби намагаються подолати лихо, надається допомога власникам магазинів і підприємств", — заявив чиновник.

Нагадаємо, що в Словенії на початку серпня пройшли сильні дощі. Зливи спричинили масштабні зсуви ґрунту, багато населених пунктів відрізало від зовнішнього світу.

Також 11 серпня місто Марракеш у Марокко накрила сильна піщана буря. Повідомлялося про загибель 18-річного хлопця, на нього впало дерево. Іншого чоловіка придавило велике колесо, він відбувся травмою.