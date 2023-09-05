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Висловлювання Папи Римського про "велику Росію": Понтифік пояснив свої слова (відео)

Анастасiя Андрусяк
Фото: Sputnik | Папа Римський Франциск

Глава католицької церкви зазначив, що говорив про РФ у "культурному сенсі" і йому спало на думку те, чого його вчили в школі.

Папа Римський Франциск прокоментував свій виступ на Всеросійській зустрічі католицької молоді, зокрема слова про "велику Росію". Про це пише італійський портал ANSA 4 вересня.

Коментуючи резонанс навколо його висловлювання, понтифік сказав журналістам, що говорив про Росію "не в географічному, а в культурному сенсі".

"Мені спало на думку те, чого мене вчили в школі: Петро I, Катерина II. Можливо, це не зовсім правильно, нехай історики скажуть, але це було доповнення, яке спало мені на думку", — зазначив Понтифік.

За словами глави католицької церкви, його посил полягав у тому, щоб узяти на себе відповідальність за свою спадщину.

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Що сказав Папа Римський

Нагадаємо, 25 серпня Папа Римський Франциск виступив на Всеросійській зустрічі католицької молоді та закликав росіян не забувати про "велику спадщину" Росії.

"Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності", — сказав Папа.

Понтифік також побажав росіянам бути "ремісниками миру" серед "різних проявів поляризації".

Незабаром у Папському Представництві прокоментували висловлювання Понтифіка, зазначивши, що Папа Римський Франциск є противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму.

Крім того, Ватикан опублікував роз'яснення виступу Франциска, в якому йдеться про те, що Папа хотів заохотити молодих людей зберігати і просувати все, що є позитивного в культурній і духовній спадщині РФ, а не звеличувати імперіалізм.