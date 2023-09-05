Призводить до масштабних затримок: у Латвії назвали причину ускладнення поставок в Україну

За словами міністра транспортної системи Латвії, ЄС необхідно інвестувати в цей логістичний шлях, щоб прискорити доставку вантажів в Україну з Європи.

Неякісна транспортна інфраструктура між Латвією та Україною призводить до затримок у доставці вантажів. Про це заявив міністр транспорту Латвії Яніс Вітенбергс, передає Delfi.

Як зазначив латвійський чиновник, проблеми не обмежуються тільки дорожньою інфраструктурою, але також зачіпають залізні дороги, порти й аеропорти.

Під час спілкування з міністрами країн-членів Євросоюзу на круглому столі Віттенбергс наголосив на важливості інвестицій у транспортну інфраструктуру в регіоні, зазначивши, що фінансування з європейських фондів є недостатнім.

"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проєктів та інвестицій", — сказав очільник Мінсполучення Латвії.

Крім того, він наголосив, що було проведено значну роботу з поліпшення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.

Що відомо про допомогу Латвії Україні

Уряд Латвії 22 серпня вирішив безоплатно передати Україні 38 автомобілів, які було конфісковано у п'яних водіїв. У листопаді 2022 року в Латвії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які передбачають не тільки кримінальну відповідальність за водіння в стані алкогольного сп'яніння (вище за 1,5 проміле), а й конфіскацію особистих автомобілів п'яних водіїв.

21 червня повідомлялося, що Латвія передає Україні весь свій флот вертольотів. Як зазначає латвійський прем'єр Кріш'яніс Каріньш, раніше його країна також надала ЗСУ всі свої ракети Stinger.

Крім того, Латвія виділила на військову допомогу Україні понад 1% свого ВВП і не збирається зупинятися на досягнутому.