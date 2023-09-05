Резиденцію Путіна намагалися атакувати БПЛА, — росЗМІ (відео)

Російська влада повідомляє про збиття БПЛА у Тверській, Калузькій та Московській областях.

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) намагалися атакувати резиденцію президента Росії Володимира Путіна у Тверській області. Російська сторона звинуватила в цьому Україну. Про це повідомили в The Moscow Times.

"Україна намагалася атакувати Москву та резиденцію президента Росії", — йшлося в повідомленні.

Видання зазначило, що дрон було знищено над Завидово у Тверській області. Сам там розташована резиденція Володимира Путіна.

За повідомленням росЗМІ, було чутно сильні вибухи у Підмосков'ї, де уламки дрона впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що безпілотник, який збили в районі Завидово летів у напрямку Москви. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

З його слів, також вночі безпілотники летіли на Москву, проте сили ППО знищили їх у Калузькій області та в Істринському районі Московської області. В результаті чого в Істринському районі було пошкоджено побутовий об'єкт.

Резиденція Володимира Путіна у Тверській області

Державна резиденція "Русь" розташована на території національного парку "Завидово" поряд з селищем Козлово в Конаківському районі Тверської області. Загальна площа — 125 тисяч гектарів. Головна будівля резиденції знаходиться на околиці села, поруч з нею розташований гостьовий будинок, полігон для полювання та два озера.

Резиденція президента РФ

У лютому 1992 року президент РФ Борис Єльцин розпорядився створити Державний комплекс "Завидово", що включає національний парк і офіційну заміську резиденцію президента "Русь". Цим самим розпорядженням комплекс був підпорядкований Федеральній службі охорони РФ. 18 серпня 1996 року указом Президента РФ за державним комплексом "Завидово" було затверджено статус резиденції Президента РФ.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що біля резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові Московської області встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1". Установку розмістили менш ніж за 10 кілометрів від резиденції Путіна.

5 вересня повідомлялося, що російська влада почала модернізувати системи ППО через частіші випадки атак БПЛА. Зокрема, нові позиційні споруди ППО являють собою укріплені насипи і вежі з металу і залізобетону. Також відбулася передислокація комплексів ППО "Панцир-С1", "Панцир-С2" і арктичних комплексів "Панцир-СА". На думку експертів, модернізація систем ППО повітря для збільшення дальності та ефективності їхньої дії та виконання пропагандистської ролі щодо жителів Москви.