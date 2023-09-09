Пахло парфумами: російська опозиціонерка розповіла, як спецслужби намагалися її отруїти (відео)

Наталія Арно, засновниця Фонду "Вільна Росія", виїхала з РФ після багаторічного стеження і погроз. Але її намагалися отруїти в Празі та Вільнюсі, розпиливши в номері невідомий токсин.

Наталія Арно, засновниця Фонду "Вільна Росія", розповіла в новому документальному фільмі "Іноземні агенти" про те, як її двічі намагалися отруїти російські спецслужби. Уже після того, як вона покинула РФ після численних погроз на свою адресу. Її соратника Володимира Кара-Мурзу нещодавно засудили до 25 років за ґратами в РФ. Наразі жінка проживає у США. Про це пише The Sun.

У травні 47-річна Наталія Арно подорожувала Європою, коли була отруєна невідомим нервово-паралітичним токсином, унаслідок чого її паралізувало від болю.

"Режим Кремля вбиває. Транснаціональні операції, подібні до цієї, є для них ключовим інструментом", — сказала Наталія.

Трейлер документального фільму "Іноземні агенти"

2 травня Наталія повернулася до свого готельного номера в Празі о 19:30 після приватного заходу і виявила, що двері прочинені, і одразу подумала, що на неї, можливо, чекає офіцер ФСБ.

Вона знайшла всі речі в тому самому порядку, але помітила, що в номері пахне дивним парфумом. На стійці реєстрації їй сказали, що покоївка, ймовірно, залишила двері відчиненими, і сказали, що вони розберуться з цим інцидентом.

Наталія повернулася до себе в номер і лягла спати, але через кілька годин прокинулася від нестерпного болю в роті.

Припустивши, що у неї проблеми із зубами, вона прийняла знеболювальні. Але за кілька годин біль посилився і почав поширюватися по всьому тілу: у неї затьмарився зір, а руки і ноги оніміли.

Наталія дочекалася візиту до лікаря і полетіла до США, де її терміново доставили в лікарню.

"Члени моєї команди порадили мені пройти тести на важкі метали та інші можливі отрути", — каже Наталія.

Медики діагностували у Наталії невропатію — тип ушкодження нервів, яке, за їхніми словами, не пов'язане з будь-якою природною причиною і, найімовірніше, спричинене отруєнням.

Після початку розслідування ФБР виключило використання розроблених у Радянському Союзі нервово-паралітичних агентів, але її лікарі та невролог підтвердили, що її було отруєно "нервово-паралітичними токсинами".

Сама Наталія каже, що її здивував тільки спосіб, яким її намагалися отруїти, але не той факт, що Кремль вибрав її мішенню.

Вона зазначила, що для неї це "знак честі", і вона ніколи не дасть Кремлю змусити її замовкнути.

"Якщо Кремль націлився на нас, то це означає, що ми робимо все правильно. Ми найлютіші вороги кремлівського режиму. Але ми стали менше думати про загрози. Ми думали, що якщо ми втечемо з Росії, то будемо в більшій безпеці", — сказала вона, зазначивши, що агенти Кремля можуть дістатися до них і за кордоном.

Її справу досі розслідують правоохоронні органи США. І це був не перший випадок нападу на Наталію.

Ще в липні 2021 року вона була на заході у Вільнюсі, Литва, коли помітила у своїй кімнаті схожий запах парфумів, а пізніше в неї почався жар і висип.

Наталія Арно каже, що протягом багатьох років вона зазнавала переслідувань з боку російських служб безпеки, які в кінцевому підсумку змусили її покинути країну разом із сином.

"Я подорожувала по всій Росії… ми обговорювали, як зробити Росію кращою. Росії це не подобалося. Я знала, що всі мої електронні листи читаються, всі мої телефонні розмови записуються, вони завжди переслідують мене. Я ходила в продуктовий магазин, у спортзал і за мною постійно стежили. Вони сказали мені, що знають, якого кольору спідню білизну я ношу, тому що у них у моїй ванній були жучки", — Наталія каже, що вона не турбувалася про особисту безпеку, але вона переживала за сина.

Тож коли в неї на порозі з'явилися силовики і сказали, що в неї є 48 годин, щоб залишити РФ, інакше вона б опинилася у в'язниці, Наталія Арно ухвалила рішення виїхати.

"Мені погрожували і надали вибір: сидіти у в'язниці 20 років або у мене було 48 годин, щоб зібрати речі і виїхати. Тому я вибрала свободу. Я рада, що все ще беру участь у цій боротьбі 10 років по тому", — згадує опозиціонерка.

Цей інцидент стався 2012 року, і Наталія виїхала з Росії, щоб почати нове життя у США.

Фонд "Вільна Росія", засновницею якого вона є, підтримує російських активістів, журналістів і демократичні організації.

Наразі Фонд також працює над звільненням українських військовополонених з російського полону і захищає інтереси росіян, білорусів і казахів, які живуть у вигнанні.

Віцепрезидента Фонду, російського активіста Володимира Кара-Мурзу також намагалися отруїти, імовірно "Новачком", під час поїздки по РФ.

У квітні 2023 року Кара-Мурзу засудили до 25 років позбавлення волі після арешту за висловлювання проти війни в Україні на каналі MSNBC.

Найвідоміші отруєння Кремля

Критики Кремля вже давно стають мішенню за межами Росії.

Так, колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Солсбері у Великій Британії в березні 2018 року.

За даними британських правоохоронців, підозрювані у справі про отруєння Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов є співробітниками російської розвідки. Пізніше вони дали інтерв'ю, в якому повідомили, що приїжджали подивитися на "шпилі" Солсберійського собору, пояснюючи, чому опинилися у Великобританії.

А отруєння і смерть російського дисидента і письменника Олександра Литвиненка 2006 року потрапили в заголовки газет усього світу.

20 серпня 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального намагалися отруїти в РФ. Він знепритомнів у літаку "Томськ-Москва". Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів, незважаючи на опір місцевих чиновників і лікарів, політика перевезли в німецьку клініку "Шаріте". 2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок".

Також була спроба отруїти народного депутата України, учасника делегації російсько-українських переговорів про закінчення війни Рустема Умєрова. Умєров зараз обіймає посаду міністра Міноборони України. Інформацію про це в березні 2022 року поширили російські ЗМІ, стверджуючи, що Умєрова отруїли в Києві.