Обміняють на вбивцю: РФ відпустить Навального і поверне додому кілера Красікова, — WSJ

Президент Росії Володимир Путін, як колишній працівник розвідки, намагається врятувати своїх колег, які сидять в тюрмах на заході. Один з таких колег опинився у Держдумі, інший — виконує функції Євгена Пригожина.

Влада РФ планує повернути найманого убивцю Вадима Красікова, який відбуває довічне ув'язнення у Німеччині. З цією метою до списків на обмін начебто має потрапити опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває 25-річний термін в колонії. Навесні 2023 року адвокат ув'язненого заявив, що він сильно схуд і його "притравлюють" отрутою. Про деталі можливого обміну повідомило видання The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що Кремль розглядає варіант обміну кілера відразу на кількох осіб. Зокрема, припускають, що крім Навального, може йтися про ще двох осіб: журналіста WSJ Евана Гершковича та ветерана морської піхоти США Пола Велана. Зазначимо, Гершковича затримали у березні 2023 року за обвинуваченням шпигунстві, повідомляли ЗМІ. Пол Велан був затриманий у 2018 році: обвинувачення — також шпигунство, має вирок — 16 років тюрми.

Джерело інформації, яку публікує видання — анонімні західні чиновники. При цьому стверджують, що в обміні Вадима Красікова зацікавлений особисто президент Росії Володимира Путін: він намагається "витягнути" спецагентів, ув'язнених за злочини, вчинені на замовлення Кремля.

Вадим Красіков: що відомо

Вадим Красіков — 58-річний росіянин, якого у Німеччині засудили за убивство чеченця Зелімхана Хангошвілі. Згідно з вироком суду, його покарано довічним ув'язненням. При цьому слідство довело, що він здійснив злочин саме на замовлення російських спецслужб.

Також ЗМІ повідомляють, що Красіков може бути причетний до убивства підприємця Альберта Назранова. Втім, наразі не відомо, чи російська влада розглядає його як підозрюваного у цій справі.

Між тим Кремль намагається врятувати агентів, які виконували злочини за кордоном і потрапили у поле зору західних правоохоронців. Наприклад, підозрюваний в отруєнні ексрозвідника РФ Олександра Литвиненка потрапив у Держдуму РФ. А можливий організатор отруєння експрацівника КДБ Сергія Скрипаля — Андрій Авер'янов — також продовжив кар'єру. Зокрема він може почати діяти в Африці замість загиблого власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Олексій Навальний: деталі біографії

Олексій Навальний — 47-річний росіянин, якого Кремль засудив за кількома кримінальними справами. Чоловік перебуває у колонії, де періодично відбуваються судові розгляди все нових обвинувачень.

У 2020 році Навального, як підозрюють, отруїли: його встигли вивезти за кордон, де він отримав допомогу від німецьких медиків. Однак через пів року після отруєння чоловік повернувся до РФ, де відразу був арештований та отримав свої перші вироки.

Перед отруєнням опозиціонер став відомим заявки своїм антикорупційним розслідуванням: зокрема, показав палац Путіна неподалік від Сочі. Також намагався збудувати політичну кар'єру, однак Кремль не дав йому можливості стати системним опозиціонером.

Також Навальний не протестував проти анексії Криму у 2014 році. Тоді заявив, що "Крим — не бутерброд". Навесні 2023 року соратники зняли про нього фільм, який отримав нагороду "Оскар": українців обурило рішення американських кінематографістів.

Нагадуємо, ЗМІ повідомили, що РФ почала створювати військову базу неподалік від кордону з Фінляндією, яка нещодавно стала членом НАТО. Тим часом на кордону з Україною Кремль не будує військових баз, натомість повідомляє про чергові удари невідомих безпілотників по Бєлгородскій області.