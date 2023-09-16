Пожежа на 1000 квадратних метрів: у Санкт-Петербурзі спалахнув торговий центр (відео, фото)

Російські ЗМІ повідомляли, що для локалізації пожежі довелося залучити 39 осіб і 10 машин МНС Росії.

У ніч на 16 вересня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа. Так, спалахнув торговий центр у районі Купчино на перехресті вулиці Бухарестської та проспекту Слави. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Зазначається, що площа пожежі становила 1000 квадратних метрів. За словами місцевих жителів, спочатку вони почули вибух, а потім побачили полум'я.

"Попередньо, постраждалих немає. Займання гасять 10 машин і 39 осіб особового складу МНС", — ідеться в повідомленні.

Як зазначив прокремлівський Telegram-канал Mash, пожежа виникла в ресторані BBQ beer. Крім закладу в будівлі також розташовувався зоомагазин, продуктовий і кілька комерційних точок.

Потім стало відомо, що пожежу локалізовано.

Нагадаємо, що 15 вересня в російській Самарі сталася масштабна пожежа на підшипниковому заводі. За даними росЗМІ, вогонь охопив територію в 100 кв. м. При цьому загоряння намагаються усунути близько 70 рятувальників і 22 одиниць техніки.

Крім того, 8 вересня в Москві, на Кусковській вулиці, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві ЗМІ зазначили, що заявка про подію надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.