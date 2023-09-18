Дороги заблоковані: у Болгарії фермери виступили проти агроімпорту з України (відео)

Учасники протестів у Болгарії назвали вимоги, які уряд має виконати до 30 вересня. Прем'єр-міністр Николай Денков відповів, що деякі з них держава не в змозі виконати.

У Болгарії фермери вийшли на протест через продовження імпорту з України агропродукції. Про це повідомляє Forbes Bulgaria 18 вересня.

Сільгоспвиробники і переробники не стали миритися з рішенням парламенту не продовжувати заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, про яке стало відомо ще 15 вересня. У результаті фермери вийшли на акцію протесту.

Серед їхніх вимог виплата повної суми відшкодування збільшених витрат на виробництво через війну та скасування ліміту допомоги. Також учасники мітингу хочуть отримати державну допомогу у вигляді компенсації для фермерів, які мають повністю необроблену землю. Дедлайн — до 30 вересня.

До всіх вище перерахованих вимог приєднується продовження заборони на ввезення з України низки товарів.

"Соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, заморожених овочів і фруктів, молока та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпортованої в країну сільськогосподарської продукції", — ідеться в повідомленні.

Протест болгарських фермерів: реакція влади

Прем'єр-міністр болгарського уряду Николай Денков заявив, що акція протесту, яку розпочали фермери, відбувається з уже відомими раніше вимогами. Вони або були вирішені, або не можуть бути вирішені своєчасно, тому що встановлюються терміни, які неможливо виконати.

"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, але рішення про зняття заборони на зерно не можуть ухвалювати тільки виробники", — підсумував Микола Денков.

Міністр сільського господарства Кирило Вітєв також відреагував і заявив, що вже запросив протестувальників на переговори. Наразі додатково планується діалог Софії з Києвом. У Болгарії хочуть попросити затримати експорт до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що Польща, Угорщина і Словаччина вийдуть з координаційної платформи із зернових проблем після позову України до Світової організації торгівлі. Варшава, Будапешт і Братислава стурбовані, що Київ може використати важливу інформацію під час розгляду.