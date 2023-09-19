Немає правових підстав: Польща не вбачає жодних наслідків після заборони українського агроімпорту

Польський міністр сільського господарства Роберт Телус не боїться покарань з боку ЄС і СОТ через заборону агроімпорту з України, оскільки вважає, що такий крок перебуває у межах чинного законодавства.

Польща не турбується щодо непорозумінь з боку Європейського Союзу і Світової організації торгівлі (СОТ) після ухвалення рішення про однобічну заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів, пише Euractiv, цитуючи польського міністра сільського господарства Роберт Телуса.

"Ми б не хотіли впроваджувати односторонні рішення – ми були б щасливіші, щоб це зробив ЄС, що було б справжнім підходом солідарності ЄС, але ми були змушені ввести рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів", — зазначив польський чиновник у кулуарах зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у понеділок, 18 вересня.

На думку Телуса, пише видання, немає "жодних суттєвих аргументів" для того, щоб не продовжувати заборону. При цьому рішення Єврокомісії він назвав "суто політичним".

На запитання, чи боїться міністр наслідків від цього кроку, який, ймовірно, порушує законодавство ЄС, адже саме союз має виключну компетенцію щодо торгівлі, міністр відповів надто впевнено.

"Нічого не відбувається. Я чую, що на Польщу подадуть до суду за підтримку фермерів, але це смішно. Якщо я роблю добрі речі для польських фермерів і фермерів ЄС, я не маю боятися правил, які йдуть у неправильному напрямку", — сказав Телус, додавши, що не розуміє, якою буде правова основа для цього позову.

Водночас міністр розкритикував, що ЄС переклав відповідальність за імпортний контроль на Україну. Відповідно до компромісу Єврокомісії, оголошеного в п’ятницю, 15 вересня, Україна погодилася презентувати план дій щодо найкращого врегулювання ситуації і запровадити будь-які правові заходи, включаючи, наприклад, систему ліцензування експорту. Крім того, Україна має вжити дієвих заходів для контролю за експортом чотирьох груп товарів, аби запобігти будь-яким викривленням ринків у сусідніх державах-членах.

"Насправді підходу немає – кажуть лише, що Комісія не розтягує і вимагає від України підготувати якусь стратегію, але це роль ЄС, а не України", – запевнив Телус, зауваживши, що роздерта війною країна навіть не є членом ЄС.

Водночас міністр стверджує, що інші очільники профільних міністерств країн ЄС дотрималися подібної до Польщі позиції, наголошуючи на необхідності розробки "механізмів вирішення питання української продукції". Проте кілька країн-членів ЄС, у тому числі Іспанія, яка зараз головує в ЄС, висловилися проти цього кроку.

"Будь-яка країна, яка вживає односторонніх дій, обмежуючи доступ до єдиного ринку, здається мені поза законом ЄС", — сказав журналістам міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас.

Агроекспорт України і країни ЄС — що сталося

Коментарі щодо подовження/неподовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна з’явилися після того, як Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про введення однобічних обмежень після того, як Єврокомісія вирішила не поширювати у подальшому цю тимчасову заборону для п’ятьох сусідів України з ЄС.

Заборона охоплювала пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику, і спочатку мала на меті заспокоїти країни, в яких ще в квітні цьогоріч були введені певні обмеження на українську агропродукцію, через ринковий тиск на фермерів цих країн.

Рішення ЄК не пролонговувати заборону спричинило обурення серед прифронтових країн ЄС, найактивнішою з яких виявилася Польща.

Україна офіційно подала запити на консультації зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ, про що вчора, 18 вересня, заявила віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко.

"Для нас принципово важливо довести, що окремі країни-члени не можуть заборонити імпорт українських товарів", — підкреслила Свириденко.

У відповідь Польща і Словаччина заявили, що не будуть скасовувати однобічні обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після ініціювання оскарження в межах СОТ. Для України ж дії трьох країн ЄС на минулому тижні є порушенням міжнародних зобов'язань.

"Усі країни-члени блоку повинні координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виключної компетенції ЄС. Нам потрібні солідарність з ними та захист інтересів фермерів. Тому ми подаємо на них позови в СОТ", – відзначила у заяві український міністр економіки.

За словами Свириденко, заборона вже позначилася на аграрному секторі України.

"Вітчизняні експортери вже зазнали і зазнають значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод", — йдеться в повідомленні.

Свириденко додала, що при цьому Україна сподівається, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться з’ясовувати відносини в судах.

Нагадаємо, що, як писав Фокус, ЄС вивчає альтернативні маршрути для української агропродукції через Італію та Грецію. До того Єврокомісія зняла ембарго на постачання українського зерна.

Крім того, у Болгарії фермери вийшли на протест через продовження імпорту агропродукції з України, а Угорщина, Польща та Словаччина відповіли Україні на погрози поскаржитися до Світової організації торгівлі через обмеження на ввезення зерна.