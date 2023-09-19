"Не можна виправдати": Франція і Німеччина відреагували на загострення в Карабасі

Уряди європейських країн заявили, що Азербайджан порушив обіцянки, які дав під час міжнародних мирних перемовин. Планують дати сильну відповідь на удари важкого озброєння по Карабаху.

Уряди Франції та Німеччини засудили загострення ситуації в Нагірному Карабасі — регіоні на Південному Кавказі, щодо території якого точиться конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Вдень 19 вересня стало відомо, що Азербайджан почав на території Карабаху "антитерористичну операцію": повідомляють про вибухи та стрілянину. Деталі позиції європейських країн викладені у пресрелізі на французького МЗС та у дописі Twitter німецького міністра оборони.

У комюніке вказано, що Франція рішуче засуджує використання важких видів озброєння армією Азербайджану. При цьому зазначається, що зброю застосовують на території мирних населених пунктів. Подібні дії "не можна виправдати такі односторонні дії жодним приводом", — ідеться у заяві МЗС. Також закликають уряд Азербайджану негайно припинити наступ і повернутись до міжнародно визнаних способів вирішення непорозумінь.

Франція оприлюднила два кроки для припинення військових дій в Нагірному Карабасі. По-перше, світові лідери обговорять ситуацію на надзвичайному засіданні Радбезу ООН. По-друге, будуть співпрацювати з урядами європейських країн та США, щоб "забезпечити сильну відповідь".

Між тим міністр оборони Німеччини Анналена Бербок оприлюднила офіційну позицію ФРН щодо загострення у Нагірному Карабасі. Чиновниця також запропонувала Азербайджану припинити стріляти та повернутись за стіл перемовин. Зазначила, що останнім часом тривали мирні перемовини за участю Вірменії, Азербайджану, ЄС та США, і Азербайджан порушив взяті на себе зобов'язання.

"Обіцянка Баку утриматися від військових дій була порушена", — наголосила Бербок.

Загострення у Нагірному Карабасі: деталі

Зазначимо, весною 2023 року Азербайджан заявив про провокації на кордоні й звинуватив у цьому військових Вірменії. В результаті пролунало кілька пострілів з обох боків. Однак в середині літа уряди обох краї погодились визнати територіальну цілісність одна одної, а президент Вірменії навіть погодився визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану.

Між тим в ніч з 18 на 19 вересня 2023 року сталось кілька інцидентів, які загострили ситуацію. Спершу стало відомо про обстріли, які начебто здійснили незаконні збройні формування Карабаху. Потім з'явились повідомлення про підрив вантажівки. Після цього азербайджанський уряд повідомив, що починає операцію проти "терористів".

Нагадуємо, вірменське Міністерство оборони заявило, що вірменських військових немає на території Карабаху, а відповідні заяви Азербайджану є "недостовірними". При цьому країна долучилась до спільних військових навчань з армією США і продовжила віддалятись від Росії: урядовці навіть заявили, що РФ зрадила Вірменію.