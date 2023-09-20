Потрапили під обстріл невідомих: у Нагірному Карабаху загинули військові ЗС РФ

На території Нагірного Карабаху пролунали постріли у напрямку російських миротворців. Миротворці потрапили у засідку, коли повертались з патрулювання у місце дислокації.

Міністерство оборони Росії розповіло про надзвичайну подію, яка сталась у день завершення дводенної спецоперації Азербайджану проти озброєних угрупувань в Нагірному Карабаху. Представник президента Азербайджану заявив, що стрілянина припинилась і члени угрупувань склали зброю. Однак на території вірменського анклаву у напрямку російських миротворців пролунало кілька смертельних пострілів. Про це розповіла пресслужба Міноборони РФ у дописі в Telegram-каналі.

Російські військові чиновники вказали, що подія сталась неподалік від населеного пункту Джанятаг (або Чанкатах) в Нагірному Карабаху. Солдати-миротворці перебували на спостережувальному посту — кількість осіб не вказується. Коли вони повертались з посту, то їх обстріляли зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу військові загинули.

Розслідувати справу будуть правоохоронці з РФ та Азербайджану, запевняють в Міноборони. Інших деталей події не наведено.

Повідомлення Міноборони РФ про подію в Нагарному Карабаху Фото: Министерство обороны РФ

Війна у Нагірному Карабаху: деталі

Зазначимо, так званий "російський миротворчий контингент" з'явився на території Азербайджану у 2020 році після 44-денної Другої карабахської війни. За підсумками перемовин, в яких активну участь взяла Росія, в Нагірному Карабасі з'явились військові ЗС РФ в кількості 1960 осіб, 90 бронеавтомобілів та інша військова техніка. Місце базування контингенту — біля Степанакертського аеропорту. Тривалість перебування — п'ять років з можливістю пролонгування на наступні п'ять, якщо не буде заперечень.

Від Степанакерту до місця загибелі російських військових — близько 26 км.

Карта місцевості, де сталась надзвичайна подія у Нагірному Карабаху Фото: Google maps

Про загострення у Нагірному Карабаху стало відомо вдень 19 вересня 2023 року. Спершу у ЗМІ повідомили про використання с стрілецької зброї вірменами, які, крім того, підірвали військову вантажівку. Після цього влада Азербайджану оголосила антитерористичну операцію, яка тривала менш як дві доби.

20 вересня повстанці припинили опір та гарантували, що передадуть Азербайджану стрілецьку, а також, за наявності, важку зброю. Уряд Азербайджану заявив, що інтегрує вірмен в суспільне життя країни та укладе мирний договір з Вірменією.

Нагадуємо, українські урядовці відреагували на війну в Нагорному Карабаху. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що активність Азербайджану свідчить про ослаблення Росії у Кавказькому регіоні. Між тим за 300 км на північ від Нагорного Карабаху — в Чечні — Кремль може отримати новий "головний біль". В ГУР заявили, що незабаром доведеться шукати наступника для лідера Чечні Рамзан Кадиров, який дійсно має проблеми зі здоров'ям.