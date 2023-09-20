Буде імпічмент: у Вірменії створили комітет, який змістить Пашиняна

Вірменська опозиція планує покарати прем’єра Пашиняна за бездіяльність під час війни у Нагірному Карабаху. Тим часом Пашинян продовжує очікувати на підтримку Кремля.

Збройні сили Азербайджану витратили два дні, щоб примусити скласти зброю заколотників у вірменському анклаві Нагірному Карабаху. Представник президента Ільхама Алієва запевнив, що влада отримала від заколотників гарантії щодо припинення опору. Також готують мирний договір з Вірменією, який має закріпити наявну ситуацію. Тим часом у столиці Вірменії почались заворушення, а опозиціонери готуються вирішити долю очільника країни, повідомляє портал "Панорама Вірменії".

Стверджується, що вірменські опозиціонери створили Національний комітет, який буде займатись зміщення прем’єра Пашиняна. При цьому згадують його реакцію на події в Нагорному Карабасі. Зокрема, єдине, чим він відповів Алієву: заявив, що військових Вірменії немає у Карабаху, починаючи з осені 2020 року.

Опозиціонери провели нараду 19 вересня, ідеться у заяві вірменського політика Ішхана Сагателяна, який очолює партію "Дашнакцутюн". Під час наради вони напрацювали "карту дій", в якій описали кроки для виходу з наявної ситуації. Один з кроків — імпічмент Пашиняну.

"Сформовано "дорожню карту" щодо виходу з ситуації, що склалася. Ми розробили програму дій, кінцева мета якої — усунення від влади чинного режиму", — заявив Сагателян.

Також політик запевнив, що діятимуть швидко: парламентська опозиція готує відповідне звернення до Національних зборів, а ідеї щодо змін в країні передадуть Національному комітету.

"У рамках цього плану парламентська опозиція використає процес початку імпічменту в Національних зборах. План, сформований у результаті консультацій наших політичних сил, ми передамо новоствореному національному комітету, який представить план кроків і дій з цієї платформи через дуже короткий час", — цитує портал виступ Сагателяна.

Тим часом Кабмін Вірменії повідомив, що відбулась телефонна розмова Пашиняна та президента Росії Володимира Путіна. Тема розмови: події в Нагірному Карабаху та вірмено-російські відносини.

Війна у Нагірному Карабаху: деталі

Під час дводенної спецоперації військові Азербайджану в Нагірному Карабаху громадяни Вірменії почали протестувати проти бездіяльності уряду Пашиняна. Дії військових загрожували мирним жителям вірменського анклаву. Про це свідчили світлини з місця подій, на яких було видно пошкодження цивільних будинків важкою артилерією.

Проти обстрілів мирних міст виступили європейські країни Франція та Німеччини. Зокрема, європейські політики закликали повернутись до мирних перемовин і перестати убивати цивільних.

Однак спецоперація дійшла до кінця: їй не завадили протести в Єревані та заяви політиків. Між тим опозиціонери у Вірменії прийняли рішення позбутись прем'єр-міністра, який виявився нездатним захистити своїх співвітчизників.

Нагадуємо, у мережу потрапили інструкції, які поширив Кремль серед російських пропагандистів. Інструкції містили наративи, якими Росія мала пояснювати події у Нагірному Карабасі. Серед основних — обвинувачення Вірменії та країн Заходу у подіях в Азербайджані. Між тим влада Вірменії спробувала звернутись за допомогою до Європейського суду з прав людини: просили захистити мирне населення від азербайджанських військових.