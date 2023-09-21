Британський король Чарльз ІІІ заявив у парламенті Франції про рішучість досягти перемоги України

Це перший випадок, коли очільник Сполученого Королівства виступив перед французькими парламентарями, причому бездоганною французькою мовою.

Британський монарх, виступаючи у французькій виборчій палаті, підкреслив, що "незамінні відносини" Франції і Великобританії допомагають протистояти світовим викликам, включаючи війну в Україні та зміну глобального клімату. Про це пише американське видання Нuffington Рost.

Звертаючись до французьких законодавців, король Чарльз ІІІ зазначив, що партнерство між двома націями залишається абсолютно життєво важливим.

"Сполучене Королівство буде одним із найближчих союзників і найкращих друзів Франції. Наша рішучість і наш альянс важливіші, ніж будь-коли. Разом ми непохитні у своїй рішучості, щоб Україна перемогла і щоб перемогла наша заповітна свобода", — сказав Чарльз ІІІ.

Французькі законодавці з верхньої та нижньої палат парламенту, які зібралися в Сенаті, тепло зустріли короля і довго аплодували йому стоячи.

Чарльз запропонував адаптувати франко-британську "Сердечну угоду", тобто серію угод 1904 року, якими було врегульовано колишні суперечки та значно поліпшено відносини між країнами.

"Немає викликів, з якими ми не могли б впоратися, як ми це часто робили в минулому", — зауважив монарх.

Триденний візит британського короля та королеви Камілли передбачає зустріч зі спортивною громадськістю в північному передмісті Парижу Сен-Дені, відвідування зруйнованого пожежею Собора Паризької Богоматері й паризького квіткового ринку, названого на честь покійної матері монарха королеви Єлизавети ІІ.

Король Чарльз і президент Франції Еманюель Макрон також відвідають прийом для британських і французьких бізнес-лідерів щодо фінансування проєктів, пов’язаних із кліматом і біорізноманіттям.

Нещодавно Фокус повідомляв про поїздку короля Чарльза та королеви Камілли до Шотландії з нагоди річниці смерті матері монарха.

Нагадаємо, Фокус писав про вшанування памʼяті Єлизавети ІІ принцом Гаррі, а також про наступну поїздку принца Гаррі після подорожі Японією.