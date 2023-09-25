Тисячі вірмен тікають з Карабаху з остраху етнічних чисток, — ВВС (відео)

На опівдень 25 вересня зафіксовано, що вже майже 5 000 етнічних вірмен перетнули кордон в бік Республіки Вірменія.

Зростаючий потік етнічних вірменських біженців зростає після приєднання території Карабаху до Азербайджану, що сталося минулого тижня. Про це повідомляє ВВС.

Видання підкреслює, що переселенці з анклаву перетнули кордон з Вірменією після того, як Єреван оголосив про плани пересилити тих, хто залишився без даху над головою через воєнні дії, і попередив про можливі етнічні чистки. Водночас Баку оголосив, що прагне реінтегрувати етнічних вірмен як "рівноправних громадян".

"У заяві уряду Вірменії в неділю зазначено, що сотні біженців уже отримали житло за кошти уряду. Але Вірменія не оприлюднила чіткого плану того, як вона може впоратися з таким напливом людей. Минулого тижня прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив, що країна планує піклуватися про 40 000 біженців", — зазначає ВВС.

Однак вірмени, з якими спілкувалася BBC безпосередньо у країні, заявили, що готові прийняти біженців у свої домівки.

Незважаючи на публічні запевнення Азербайджану, існують побоювання щодо мешканців Карабаху, оскільки сепаратисти, які прийняли перемир’я та погодилися роззброїтися, пропустили лише одну доставку допомоги у 70 тонн їжі. Лідери етнічних вірмен кажуть, що тисячі людей не мають їжі та даху над головою та сплять у підвалах, шкільних будівлях або на вулиці.

Як повідомив уряд Республіки Вірменія, станом на 12:00 25 вересня Нагірний Карабах залишили 4850 вимушених переселенців, а у населеному пункті Корнідзор поблизу Лачинського коридору створено гуманітарний центр.

Що відомо про ситуацію у Карабасі

Карабах — гірський регіон на Південному Кавказі, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але три десятиліття контролювався етнічними вірменами.

Анклав підтримує Вірменія, а також ще нещодавно там перебували сотні російських так званих "миротворців". У своєму телезверненні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян натякнув, що Росія не стала на захист Вірменії у конфлікті, як мала це зробити. Минулого тижня під час наступу азербайджанської армії було вбито п’ятеро російських військових.

Тим часом понад 140 осіб були заарештовані в Єревані після останніх антиурядових протестів через те, що уряд Вірменії, на думку демонстрантів, не впорався з кризою в Карабасі, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

У неділю, 24 вересня, Міністерство оборони Азербайджану заявило, що конфіскувало значну кількість військового обладнання, включаючи велику кількість ракет, артилерійських снарядів, мін і боєприпасів.

"Уряд" Карабаху, що капітулював, повідомив про 120 тисяч мирних жителів, які не хочуть бути громадянами Азербайджану і бояться етнічних чисток після того, як азербайджанська армія повернула контроль над територією своєї країни.

Нагадаємо, Азербайджан визнав свою відповідальність за загибель російських військових-миротворців у Карабасі. У пресслужбі Кремля заявили, що президент Ільхам Алієв перепросив Москву і висловив глибокі співчуття.

Раніше Фокус писав про те, як росЗМІ змусили висвітлювати події навколо Карабаху. Кремль розіслав державним і проурядовим медіа спеціальну методичку з "правильними" тезами.