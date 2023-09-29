Після скандалу із сином і чуток про хворобу: в ISW про пояснили, навіщо Путін зустрівся з Кадировим

На думку американських аналітиків, Володимир Путін відповів на лояльність Рамазана Кадирова, виявлену під час військового заколоту Євгена Пригожина.

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів зустріч із Рамзаном Кадировим, сигналізуючи таким чином про готовність і надалі підтримувати голову Чечні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 28 вересня.

Як зазначають аналітики, зустріч відбулася на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям Рамзана Кадирова та суспільного резонансу навколо побиття ув'язненого його сином Адамом Кадировим.

Автори звіту вказали на те, що на відміну від попередньої зустрічі з Путіним, на якій Кадиров був явно напруженим, цього разу глава Чечні мав більш розслаблений вигляд. При цьому президент РФ високо оцінив діяльність чеченських військових в Україні, а також те, як Кадиров керує республікою.

"Зустріч Путіна з Кадировим, імовірно, є відповіддю на висловлення Кадировим лояльності Путіну після збройного повстання Вагнера 24 червня і сигналізує про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, попри нещодавні події", — підсумували американські аналітики.

Зустріч Путіна з Кадировим: що відомо

Російський державний канал "Москва 24" 28 вересня повідомив, що Володимир Путін провів зустріч із Рамзаном Кадировим.

За даними ЗМІ, президент РФ і глава Чечні обговорили економічну ситуацію в республіці. Володимир Путін заявив, що "загалом ситуація позитивна".

Пізніше стало відомо, що під час зустрічі Володимир Путін підтримав ідею зведення мечеті в Москві. Будівництво заплановано в Південно-Західному адміністративному окрузі міста, на вулиці Кадирова.

"Я вдячний Володимиру Володимировичу за такий цінний подарунок і безмежно вдячний за все, що він робить для зміцнення і розвитку нашої багатонаціональної держави", — сказав Кадиров.

Нагадаємо, 15 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям у глави Чечні Рамзана Кадирова. За словами спікера, інформацію підтвердили в "медичних і політичних колах".

Після заяв медіа хвороби Рамзана Кадирова в мережі з'явилися кадри з його прогулянки. На відео глава Чечні радить прогулятися на свіжому повітрі тим, хто "не може відрізнити правду від брехні".