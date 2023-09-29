Знову без Трампа: другі дебати республіканців показали найнижчу зацікавленість із 2015 року, — ЗМІ

Передвиборчий штаб експрезидента США Дональда Трампа закликав припинити такі дебати, аби "марно не гаяти час".

Другі республіканські праймеріз у США показали найнижчу кількість телевізійної аудиторії з 2015 року. Це найнижчий рейтинг із усіх президентських дебатів Республіканської партії відтоді, як кандидатом став Дональд Трамп, пише NBC News 29 вересня.

"Перші дебати подивилися близько 13 мільйонів людей. Близько 9,3 мільйона людей налаштувалися на другий", — підкреслює видання з покликанням на рейтингову службу Nielsen Media Research.

Попри те, що дебати транслювалися на Fox Business Network, Fox News Channel і Univision, вони все одно привернули увагу приблизно на 3,4 мільйона глядачів менше, ніж перші дебати Республіканської партії всього місяць тому, які також проводив канал Fox News.

"Це зниження на 27%. На противагу цьому, падіння між першими та другими дебатами циклу 2016 року, в обох із яких брав участь Трамп, становило лише 4%", — зауважує NBC.

Ще у 2015 році, коли Трамп був новачком у Республіканській партії, а виборчі перегони сприймалися набагато конкурентнішими, первинні дебати встановлювали рекорди глядачів повсюдно. Перші первинні дебати циклу 2016 року зібрали 24 мільйони глядачів, другі мали трохи меншу кількість — 23 мільйони. Фактично, згідно з дослідженнями Nielsen Media Research, усі 12 дебатів цього первинного циклу із серпня 2015 року по березень 2016 року переглянули понад 11 мільйонів глядачів.

Приблизна кількість глядачів для всіх дебатів Республіканської партії від 2015 року

"Падіння глядацької аудиторії супроводжується, здавалося б, слабкими апетитами республіканців на первинних виборах вибрати будь-кого, крім Трампа, який, попри десятки кримінальних звинувачень, стоїть на голову вище за решту учасників опитування", — підкреслює The Hill.

Колишній президент Дональд Трамп демонстративно відмовився з’явитися на дебати вже вдруге, вважаючи, що його рейтинг без цього надвисокиий. Цього разу він спочатку спілкувався з Такером Карлсоном у X, а потім відвідав автомобільних працівників у Мічигані на другий день після чинного президента Джо Байдена. Водночас його штаб вже заявив, що він не братиме участь і в наступних дебатах, запланованих на початок листопада в Маямі. Ще до завершення других дебатів штаб Трампа запропонував припинити ці дійства, назвавши їх марною тратою часу, яка не змінить траєкторію перегонів.

"Трамп утримував величезну перевагу в опитуваннях протягом більшої частини перегонів, випереджаючи свого кандидата, який посів друге місце, губернатора Флориди Рона Де Сантіса, на 30 балів і більше. І перші дебати мало що змінили в цій динаміці", — зауважує Politico.

Сам Трамп уже націлився на боротьбу з президентом Джо Байденом, оприлюднивши повідомлення про аборти, яке викликало гнів із боку найконсервативніших частин його партії.

Насправді рейтинг Дональда Трампа наближається до 60% підтримки серед республіканців на первинних виборах. Це надзвичайно висока частка тих виборців, які кажуть, що вони вже вирішили, кого обиратимуть на президентських виборах.

Нагадаємо, Фокус писав, що, за словами Дональда Трампа, якщо він стане президентом США, війна в Україні закінчиться за добу.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив: Росії потрібна перемога Трампа на виборах президента США.

Одночасно чинний президент Джо Байден заявив, як писав Фокус, що на карту поставлено демократію. Він попереджає, що Дональд Трамп сповнений рішучості зруйнувати американську демократію.

Зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, який іде у відставку, заявив, що змушений вжити заходів для захисту своєї сім'ї після погроз експрезидента США Дональда Трампа на його адресу.