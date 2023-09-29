Що змусить Росію припинити війну: президент Латвії назвав три фактори

Стратегія Росії полягає лише в продовженні війни, вважає президент Латвії Едгар Рінкевичс, проте є три фактори, які змусять Путіна покласти край цій агресії.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс назвав три фактори, які змусять диктатора Володимир Путіна припинити жорстку війну проти України. Про це він розповів 29 вересня в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat під час офіційного візиту до Фінляндії.

На запитання, що може змусити Росію на чолі з Володимиром Путіним припинити жорстоку війну, президент Латвії назвав три фактори, на які має зважати російський диктатор.

"Передусім розуміння того, що Захід продовжуватиме підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту війни. Гадаю, Путін усвідомлює, що він не той, хто може кинути виклик економічній могутності Сполучених Штатів, Канади та Європейського Союзу", — заявив президент Латвії.

Другим фактором Рінкевичс вважає цілеспрямованість зусиль союзників України нарощувати оборонно-промисловий потенціал і виробляти всі необхідні країні, яка воює з агресором, гранати, боєприпаси, ракети, безпілотники та танки, поповнюючи при цьому власні запаси.

Третій важливий чинник, на думку президента Латвії, — це прогрес України на фронті.

"Він має продемонструвати Росії, що всі мрії про повернення звільнених Україною територій марні", — визначив Рінкевичс своє бачення російсько-української війни.

Президент Латвії підкреслив, що він не має ілюзій стосовно того, що агресія Росії проти України швидко закінчиться.

"Я відчуваю, що нинішня стратегія Росії полягає в тому, щоб просто продовжити війну в надії, що ми втомимося", — вважає президент.

При цьому Рінкевичс має на увазі західну спільноту: США, Канаду, країни ЄС та інших однодумців, які підтримують оборонну боротьбу України.

"Гадаю, всі розуміють, що ми маємо й надалі підтримувати Україну всім, що маємо, дбаючи при цьому про власну обороноздатність", — підкреслив він.

Президент Рінкевичс зауважив, що Латвія зробила суттєві висновки щодо загарбницької війни Росії проти України: у країні відновили призов до армії, особливу увагу приділили волонтерам і насамперед збільшили оборонний бюджет держави до 3% ВВП до 2027 року.

Нагадаємо, Фокус писав, що у серпні Латвія посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Латвійські прикордонники заявили про зростання кількості інцидентів із нелегальними мігрантами.

Раніше Фокус повідомляв, що Латвія надала 90 днів на збір речей тим, хто буде депортований з країни через незнання державної мови.