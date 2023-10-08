У Братиславі запроваджено надзвичайний стан через мігрантів-нелегалів

Словаччина — один з основних транзитних маршрутів для нелегалів. За деякими даними, з 2022 року їхня кількість у країні зросла на 1000%.

Муніципалітет Братислави оголосив надзвичайний стан у столиці Словаччини з суботи, 7 жовтня, через транзитну міграцію. Про це повідомив речник мерії Братислави Петер Бубла, повідомляє словацьке видання SME.

"У зв'язку з тим, що сусідні держави закрили свої кордони, у столиці також починають зосереджуватися великі групи мігрантів з країн Близького Сходу та Азії, у тому числі матері з маленькими дітьми", — додав Бубла.

Він зауважив, що оголошення надзвичайного стану дозволяє місту оперативніше та ефективніше управляти наданням необхідної допомоги. Спікер підкреслив, що місто у співпраці з Центром праці, соціальних питань та сім’ї, а також громадськими організаціями допомагає з розміщенням матерів з маленькими дітьми, забезпеченням їх харчуванням, а також необхідними ліками. Допомагають владі також волонтери.

Що передувало

Це рішення, за словами речника мера Братислави, було вимушеним, оскільки сусідні зі Словаччиною Польща, Чехія та Австрія закрили свої кордони та оголосили про запровадження тимчасових перевірок щонайменше на 10 днів.

"Контроль означатиме збільшення бюджетних витрат для кожної країни, але мігранти не зникнуть з території ЄС", — зауважив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, розкритикувавши заходи сусідів.

Він підкреслив, що необхідно знайти загальноєвропейське вирішення проблеми нелегальних мігрантів, а окремі кроки держав лише спричинять "ефект каскаду". Тож Словаччина ще 4 жовтня оголосила, що також відновить перевірки на кордоні з Угорщиною. Контроль почав діяти з 5 жовтня і триватиме до 14 жовтня.

Нелегальні мігранти використовують Словаччину переважно як транзитну країну, через яку вони намагаються потрапити до країн Західної Європи. За словами міністра внутрішніх справ Деніса Сакова, Словаччина вже зареєструвала з початку року станом на 1 жовтня майже 40 тисяч мігрантів. Це в 11 разів більше, ніж торік.

Нагадаємо, Фокус писав, що Німеччина вводить вибіркові перевірки на кордонах з Польщею і Чехією.

Водночас Фокус повідомляв, що на острові Лампедуза вже тривалий час розгортається драма з нелегалами-мігрантами, які переправилися на узбережжя Італії човнами через Середземне море. Ми повідомляли, що біля острова Лампедуза в серпні затонули два човни з мігрантами, 30 осіб зникли.

Раніше Фокус наводив слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який зазначив, що міграційна криза може відвернути увагу від вторгнення Росії в Україну.