"Сталін був зрадником": Рамзан Кадиров звинуватив "батька народів" у виселенні чеченців

На святкуванні річниці Грозного Кадиров згадав сталінські репресії щодо чеченців і поскаржився, що в той час нікому було взяти на себе відповідальність за народ.

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував колишнього лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна. У вітальній промові на заході на честь 205-річчя Грозного, Кадиров назвав Сталіна "зрадником". Виступ чеченського лідера було опубліковано в телеграм-каналі ДТРК "Вайнах".

"Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були зрадниками. Зрадником був Йосип Сталін, який виселяв не тільки чеченський народ, і інші різні народи теж", — заявив Кадиров.

Кадиров сказав, що за часів Сталіна в Чечні нікому було взяти на себе відповідальність за республіку і народ, а на сьогоднішній день є ціла команда, яка ухвалює колективні та відповідальні рішення.

Критика сталінських репресій щодо чеченців — одна з улюблених тем Кадирова. У 2017 році він заявив, що лідер СРСР хотів знищити чеченський народ і "стерти пам'ять про нього з лиця землі".

У лютому 2023 року, у річницю масової висилки чеченців до Сибіру і Казахстану в 1944 році, Кадиров заявив, що "проклятий Сталін" вчинив "кричущий злочин і жахливий геноцид" щодо чеченського та інгушського народів.

Нагадаємо, у вересні експерт ООН з прав людини заявила, що репресії в РФ досягли рівня сталінських часів. Маріанна Кацарова зазначила, що російська влада вдається до "витончених репресій" і регулярно ухвалює нові закони, що пригнічують критику та інакомислення в будь-якій формі.

Раніше результати соціологічного опитування показали, що в Україні майже не залишилося прихильників Сталіна, а в Росії його досі підтримує понад половина населення.