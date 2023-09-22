Репресії в РФ досягли рівня сталінських часів, — експерт ООН із прав людини

Російська влада вдається до "витончених репресій" і регулярно ухвалює нові закони, що пригнічують критику та інакомислення в будь-якій формі.

Related video

Після початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року репресії в Росії зросли і досягли рівня сталінських часів. Про це заявила провідна експертка ООН із прав людини Маріанна Кацарова в п'ятницю, 22 вересня, на пресконференції в Женеві.

"Рівень репресій проти незалежних ЗМІ, громадянського суспільства і взагалі проти всіх, хто висловлює інакомислення... є безпрецедентним у новітній історії", — цитує Кацарову видання.

Представляючи висновки своєї доповіді, Маріанна Кацарова заявила, що "громадянське суспільство в Росії заблоковано владою", а "репресії дуже витончені". При цьому російська влада майже щотижня ухвалює нові закони, "щоб придушити" критику та інакомислення в будь-якій формі.

Казарова була призначена незалежним експертом ООН щодо ситуації з правами людини в Росії 1 травня 2023 року.

"Я сповнена рішучості висвітлювати й оцінювати ситуацію в Росії і визнаю найважливіше значення системи ООН з прав людини в прагненні поліпшити захист прав людини в країні. Я сподіваюся, що російська влада сприятиме моєму мандату і дозволить мені відвідати країну. Думки всіх зацікавлених сторін важливі для ретельної оцінки становища в галузі прав людини в Росії", — заявила Кацарова, вступаючи на посаду.

Росія не визнала мандат Кацарової і відмовилася дозволити їй доступ на свою територію. Також представники РФ в ООН бойкотували дебати щодо її доповіді в Раді ООН з прав людини цього тижня.

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного в серпні, в Росії понад 60% населення позитивно ставляться до Йосипа Сталіна.

У серпні стало відомо, що російську "Раду матерів і дружин" визнали іноагентом і заборонили її діяльність.

Раніше Фокус писав, що на акціях проти мобілізації в РФ за день затримали майже 1400 осіб.