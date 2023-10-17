Через Румунію: з Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями

За даними посольства України в Ізраїлі, цим рейсом вилетіли 74 громадянина, більшість із яких жінки і діти.

Третій евакуаційний рейс із 74 українськими громадянами прямує з Тель-Авіва до Бухареста, Румунія, у межах триваючої операції з евакуації українських громадян, які перебувають в Ізраїлі. Про це повідомили на сторінці посольства України в Ізраїлі.

Вечірньої пори 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві вирушив третій евакуаційний рейс до Бухареста, Румунія.

"Цим рейсом вилетіли 74 громадянина України, більшість із яких жінки та діти. Надали необхідне сприяння та консульську допомогу українцям", — повідомили в посольстві.

Зазначимо, що перший евакуаційний рейс відбувся 14 жовтня. Тоді вдалося евакуювати 207 громадян України, з них 63 дитини.

Вранці 16 жовтня відбувся другий евакуаційний рейс — ним вилетіли 155 громадян України, з яких 107 жінок і 23 дитини.

Зазначимо, в Ізраїлі мають розпочатися бойові дії проти терористів ХАМАС, які 7 жовтня перетнули кордон Сектора Гази і вбили майже 1200 осіб. Крім того, викрадено приблизно 150 осіб, причому, згідно з даними посла Корнійчука, серед них може бути п'ять українців.

На сьогодні Армія оборони Ізраїлю завдає ракетних ударів по штабах бойовиків у Секторі Гази і звітує про знищення командирів ісламістів. Тим часом накопичується бронетехніка ЦАХАЛ: десятки машин зафіксували ЗМІ. Також помітили підготовлення бронемашин до загрози з повітря: на танки наварюють металеві решітки для захисту від ударних дронів.

Нагадуємо, 14 жовтня Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що за дві години до виїзду із Сектора Гази уряд Ізраїлю скасував дозвіл на евакуацію. Водночас зазначалося, що причина скасування — відсутність гарантій безпеки. Тим часом із території Гази пропонують виїхати 1 мільйону цивільних: ЦАХАЛ рекомендує перебратися на південь, щоб не потрапити під удар під час антитерористичної операції.