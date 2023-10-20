"Лише створили істерію": польська партія ПіС прислухалася до радників Орбана, — ЗМІ

За даними журналістів, угорські радники сильно вплинули на перебіг передвиборчої кампанії ПіС, однак не врахували "специфіки польських виборів та суспільних настроїв".

Польська партія "Право і справедливість" (ПіС) розробляла свою передвиборчу кампанію під впливом радників прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це пише польський журнал Polityka 20 жовтня з посиланням на джерела, пов'язані з виборчою командою ПіС.

Повідомляється, що ідея про залучення до передвиборчої компанії політичних радників Орбана належить людям з оточення польського прем'єра Матеуша Моравецького. Йдеться про Адама Білана і Томаша Матині. При цьому Матиня заперечує знайомство з радниками Орбана і не визнає, що привів їх у свій штаб.

У статті йдеться про те, що угорські радники мали великий вплив на перебіг кампанії. За даними джерел, люди Білана і Моравецького стверджували, що вони допоможуть партії виграти третій термін поспіль.

Ідеї радників Орбана почали реалізовуватися наприкінці червня. До них належить ініціатива про проведення референдуму про "примусове переселення біженців". Було ухвалено рішення провести референдум у той самий час і в тому самому приміщенні, що й вибори. Аналогічну схему раніше було реалізовано в Угорщині.

Як зазначають журналісти, громадяни Польщі, як і громадяни Угорщини, бойкотували референдум, проте він допоміг свого часу Орбану і Фідесу мобілізувати електорат, тоді як польська партія перемогла у відсотковому відношенні, але не набрала достатньої кількості місць у Сеймі.

"Ми не завоювали нових виборців, ми лише створили істерію серед виборців, які виступають проти ПіС, які на зло показали нам біля урни, що вони думають з цього приводу", — визнав представник ПіС.

Ще однією ідеєю, що належить радникам Орбана, за даними ЗМІ, стали "нападки" на лідера польської опозиції Дональда Туска. Співрозмовники видання з ПіС зазначили, що це лише мобілізувало прихильників опозиції.

"Вони стверджували, що все, що нам потрібно зробити, це втілити те, що в них спрацювало, в нашу стратегію, і ми переможемо. Вони просто не врахували специфіку польських виборів і суспільних настроїв", — зазначило одне з джерел.

Нагадаємо, партія "Право і Справедливість" стала формальним переможцем на парламентських виборах у Польщі з результатом у 36,8%. Однак такого результату не вистачить для формування більшості.

На думку, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вибори в Польщі не матимуть стратегічного впливу на взаємодію Києва і Варшави. На думку глави МЗС, за будь-якої конфігурації влади між країнами "стратегічно все буде нормально".